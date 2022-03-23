مطورون عقاريون: المستثمرون يراهنون على نجاح مشروع العاصمة الإدارية

أعتبر مطورون عقاريون الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة أحد أبرز الاستثمارات العامة والخاصة في الفترة الأخيرة بما تتميز به من بنية أساسية وتحتية جيدة بعد ربطها بنظام أمان متطور وصيانة فورية واكتشاف المشكلات بطريقة سريعة.

«نصر»: العاصمة الإدارية تتمتع بنظام أمان وصيانة قادر على حل المشكلات فورا

قال محمد نصر المطور العقاري، إن العاصمة الإدارية الجديدة احتوت على العديد من المشروعات الجديدة والشركات الجديدة، موضحا أنها أصبحت من أبرز المناطق التي جذبت استثمارات جديدة وكبيرة بجانب إلى الخبرات الأجنبية والاستثمارات الخاصة بها.

وأضاف «نصر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العاصمة الإدارية الجديدة تتميز بالعديد من المزايا التي لم تتوفر في منطقة سابقة، حيث تتميز ببنية تحتية جيدة، خاصة من خلال ربطها بنظام أمان وصيانة فورية واكتشاف المشكلات بطريقة سريعة.

«القاضي»: العاصمة الإدارية أفضل المناطق الاستثمارية

ومن جانبه، قال المهندس محمد القاضي المسوق العقاري، إن التسويق العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة أصبح من أكثر الأشياء أهمية في الوقت الحالي خاصة وأنها أصبحت من أفضل المناطق الاستثمارية والتجارية والفندقية والإدارية والسكنية.

المستثمرون يراهنون على نجاح الاستثمارات في العاصمة الجديدة

وأضاف «القاضي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك استثمارات مرتفعة بشكل كبير جدا في منطقة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تأكيدا من نجاح المنطقة ومراهنة المستثمرين على نجاحها، حيث إنها ستصبح مدينة متكاملة من خلال السكن والتجارة والاستثمار والفنادق والمنشآت الحكومية والوزارات.

وتعد العاصمة الإدارية الجديدة من أكثر المدن التي تنظر إليها أعين الكثير من المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، خاصة وأنها مدينة متكاملة وذكية والأولى من نوعها في الشرق الأوسط، حيث تعد مدينة مركزية تمثل عاصمة جديده للدولة بالفعل وتحتوي على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.