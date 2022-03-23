أوكرانيا تعلن الاتفاق على فتح 9 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين

أفات «سكاي نيوز عربية» بأن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، أعلنت منذ قليل، أنه تم الاتفاق على فتح 9 ممرات إنسانية اليوم الأربعاء، لإجلاء المدنيين، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

في الوقت نفسه، أعلن حاكم منطقة لوجانسك، المنفصلة عن أوكرانيا من طرف واحد، الاتفاق على وقف إطلاق النار بالمنطقة لإجلاء مدنيين.

28 يوما من الحرب

دخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الـ28 على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نية بلاده شن عملية عسكرية ضد جارته الأوكرانية، بهدف حماية المواطنيين في إقليم دونباس، من «عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية»، بالإضافة إلى «منع عسكرة أوكرانيا» من قبل دول غربية، إلى جانب منع تمدد نفوذ حلف شمال الأطلسي «الناتو» بالقرب من الحدود الروسية.