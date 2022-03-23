القباج: 4.2 مليار جنيه سنويا لرعاية 740 ألف سيدة معيلة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة سارعت إلى استخراج بطاقات ميزة لجميع المستفيدين من برامجها بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، وجرى استخراج 3 ملايين بطاقة لمستحقي الدعم، واستخراج 5 ملايين بطاقة أخرى لمستحقي التأمينات والحماية والاجتماعية، و200 ألف ميزة للمستفيدين من المشروعات متناهية الصغر، وجاري استكمال المسيرة.

وأضافت في كلمتها خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، أن محور الحماية الاجتماعي، تبنى حماية حقوق الإنسان، ,جرى تيسير إجراءات الكفالة، وزاد عدد الأطفال المكفولين عن الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية بنسبة 23%، وفيما يخص حماية النساء من كل أشكال العنف والإساءة، ,قامت الوزارة بتطوير 8 مراكز للنساء ضحايا العنف والناجيات منه ورفع كفاءتهم.

2 مليون شاب استفادوا من برنامج «مودة»

وتابعت: «تم إنشاء أول مركز في مصر لاستقبال ضحايا جريمة الإتجار بالبشر، كما نجحت الوزارة من خلال برنامج مودة، في تقديم خدمات توعية لمليوني شاب وشابة من المقبلين على الزواج في القرى المصرية والمناطق المطورة المنقول إليها سكان المناطق غير الآمنة، كما كثفت الوزارة خدماتها من برنامج «2 كفاية»، من خلال الشراكة مع الجمعيات الأهلية وبإشراف من وزارة الصحة والسكان، مما أدى إلى حصول مليون سيدة من مستفيدات تكافل وكرامة على خدمات الصحة الإنجابية».

4.2 مليار جنيه تكلفة الحماية الاجتماعية لـ740 سيدة

وشددت، على أن الوزارة تحرص أيضا على رعاية السيدات المعيلات فقامت بتوفير حماية اجتماعية لـ740 ألف سيدة معيلة سواء كانت مطلقة أو مهدورة أو أرملة أو زوجة لمسجون بنحو 4.2 مليار جنيه سنويا، كما يقوم صندوق تمويل الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي بصرف نفقة لـ240 ألف سيدة بقيمة 860 مليون جنيه، والتقاضي عوضا عن المطلقات حتى الحصول على حقوقهن.