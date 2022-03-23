هبة حلاوة تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها: «فقد الوعي»

نفت هبة حلاوة، ابنة الفنان أحمد حلاوة، جميع الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية، وتفيد بوفاة الفنان القدير إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

وكشفت هبة حلاوة تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد معاناته خلال الفترة الماضية من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه حاليا في غيبوبة وفاقد الوعي تماما، بالإضافة إلى وضعه على جهاز تنفس صناعي في مستشفى زايد التخصصي.

وعن تلك الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية، علقت باكية: «يا رب الناس اللي عمالة تطلع الشائعات دي ترتاح، أهي بتتحقق وفقد الوعي».

شائعة وفاة أحمد حلاوة

وكان الفنان محمد محمود أول من نشر شائعة وفاة الفنان أحمد حلاوة، حيث كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون الفنان أحمد حلاوة في ذمة الله»، وبعدها قام عدد من الفنانين بنعيه.