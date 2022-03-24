مادلين أولبرايت تبرر مقتل أكثر من نصف مليون طفل عراقي.. «فيديو»

عقب وفاة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة «مادلين أولبرايت»، أول سيدة تتولى منصب وزير الخارجية، تداولت منصات التواصل فيديو لها تبرر خلاله مقتل أكثر من نصف مليون طفل عراقي، وهو العدد الذي يتفوق على الضحايا من الأطفال الذين سقطوا جرّاء القنبلة النووية التي استهدفت مدينتي «هيروشميا ونجازاكي»، اليابانيتين في الحرب العالمية الثانية.

وتوفيت مادلين أولبرايت مساء أمس عن عمر ناهز 84 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان تاركة خلفها سيرة سياسية كبيرة مثيرة للجدل، خصوصا دفاعها عن توسع حلف شمال الأطلسي «الناتو» الذي كان سببا في إشعال الأزمة الروسية الأوكرانية.

أولبرايت: موت أطفال العراق كان ثمنا مستحقا

القصة تعود إلى تصريحات لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة «أولبرايت»، خلال مقابلة عبر برنامج 60 دقيقة الأمريكي الشهير ردا على سؤال حول وفاة نصف مليون طفل عراقي جرّاء الحصار الأمريكي وما إذا كان هذا ثمن مستحق، فأجابت أولبرايت بأن هذا خيارا صعبا، معربة عن اعتقادها بأن هذا مستحق، بحسب ما نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

اسوء رد على سؤال: سُئلت مادلين اولبرايت هل وفاة نصف مليون طفل عراقي من العقوبات الاقتصادية يستحق ما فعلناه؟ اجابت خيار صعب لكن نعم كان يستحق هذا. ماتت وزيرة الخارجية السابقة. pic.twitter.com/ImnKBE4Xbn — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) March 23, 2022

وفاة أكثر من نصف مليون طفل عراقي بسبب الحصار الأمريكي الدولي

وكانت تقارير عدة تشير إلى وفاة أكثر من نصف مليون طفل عراقي جراء الحصار الأمريكي على العراق، الذي فرض عليه منذ غزو الكويت عام 1990، حيث تعود المقابلة إلى لقاء مع أولبرايت سنة 1996، أي بعد 6 أعوام من نهاية الحرب.

أولبرايت رسمت أفكارها سياسة أمريكا الخارجية

وكانت مادلين أولبرايت بمثابة ركن أساسي في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، حيث تولت خلال فترة ولايته الأولى منصب سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة، كأول امرأة تتولى هذا المنصب، كما عينت وزيرة للخارجية في ولايته الثانية أيضا كأول سيدة أمريكية تشغل هذا المنصب الرفيع.

كانت أيضا أولبرايت بمثابة عرابة لمسألة توسع حلف شمال الأطلسي «الناتو»، خصوصا في دول شرق أوروبا، كما أن أفكارها كانت من أهم محددات السياسة الخارجية الأمريكية خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون.