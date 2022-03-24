وزير التموين: إلغاء بطاقة أي موظف يتخطى دخله 9600 جنيه شهريا

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنّ تنقية بطاقات التموين، ستشمل حذف أي موظف راتبه يتخطى قيمة 9 آلاف و600 جنيه من منظومة الدعم التمويني.

مهلة تقديم بيان الدخل لـ«التموين»

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية لـ«الوطن»، إنّ مهلة تقديم بيان الدخل الشامل تنتهي يوم 25 مارس الحالي، ولن يتم مد المهلة للمواطنين الذين استلموا رسالة عبر بونات صرف الخبز، تفيد بتقديم بيان الدخل الشامل للأسرة إلى مكاتب التموين.

وأوضح المصيلحي، أنّ بيان الدخل الشامل يجب أن يشمل الأسرة، بمعنى «مرتب الزوج والزوجة» تجنبا لوقف البطاقة التموينية.

رسالة بونات الخبز

يأتي ذلك بعد توجيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، رسالة للمواطنين عبر بونات صرف الخبز، والتي جاءت كالتالي: «برجاء التوجه لمكتب التموين لإثبات الأجر الشامل (الدخل) في موعد أقصاه 25 مارس 2022».