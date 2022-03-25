بدء تدريب معلمي آخر محافظة للحصول على شهادة الصلاحية للترقي اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التسجيل للمعلمين المرشحين للترقي للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه «معلم ومعلم أول» و«معلم أول أ ومعلم خبير»، بمحافظة المنيا اليوم ولمدة ثلاثة أيام، وتكون هذه الدفعة آخر دفعة للمستهدفين للتسجيل للترقي طبقًا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الانتهاء من تسجيل المعلمين المرشحين للترقي 27 مارس

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم الانتهاء من التسجيل للتدريب للمعلمين المرشحين للترقي لعام 2020/2021، والذين يبلغ عددهم ما يقرب عن 70 ألف معلم، يوم الأحد 27 مارس الجاري.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن التسجيل لحجز تدريبات الترقي على المنصة الرئيسية «منصة المعلم» على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، مشددةً على المعلمين بالتسجيل بالكود والرقم السري وقراءة الإرشادات قبل الدخول وإجراء الاختبار على الموقع، والتأكد من البيانات.

بدء تسليم استمارات طلاب الثانوية العامة للكنترولات غدا

وفي سياق آخر، تبدأ المدارس الثانوية والمديريات التعليمية، غدا السبت 26 مارس الجاري، تسليم استمارة الثانوية العامة للمتقدمين لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، لإخطار وزارة التعليم، بإجمالي أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة ستبدأ وضع الخطة النهائية للمشاركين في الامتحانات (الملاحظين والمراقبين)، مشيرةً إلى أن الطلاب الذين لم يتقدموا بأوراق التقدم للامتحانات والاستمارة، سيتم تحويلهم لنظام المنازل.

وأوضحت الوزارة أن آخر موعد لتسليم طلاب المنازل بالثانوية العامة استمارة التقدم للامتحانات، هو يوم الخميس 7 أبريل المقبل، مؤكده أنه لن يتم قبول أي استمارات من الطلاب بعد المواعيد المحددة.

وأضافت وزارة التعليم، أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2022، يوم 11 يونيو المقبل طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.