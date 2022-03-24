الإعدام لقاتل شقيقته انتقاماً منها لإبلاغها عنه في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، في محافظة البحيرة، مساء اليوم الخميس، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقاً، لاتهامه بقتل شقيقته، بدافع الانتقام منها، بعدما أبلغت الشرطة عنه في واقعة حيازة سلاح ناري.

إحالة المتهم لمحكمة الجنايات

وجاء في قرار النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أن المتهم أقدم على قتل شقيقته إثر قيامها بإبلاغ الشرطة عنه، وتم حبسه لفترة، وعقب خروجه من السجن، قرر الانتقام من المجني عليها، حيث سدد لها عدة طعنات، أودت بحياتها.

بداية أحداث الواقعة

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبوالمطامير، يفيد بالعثور على جثة «ص. ج. ح.»، عاملة، مقيمة بإحدى قرى المركز، وبها عدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبتقنين الإجراءات والفحص، توصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليها «م. ج. ح.»، عاطل، مقيم بذات العنوان.

وكشفت التحريات عن قيام المتهم بقتل المجني عليها، عقب معرفته بقيامها بإبلاغ الشرطة عنه لحيازته «فرد خرطوش»، حيث تم إلقاء القبض عليه، الأمر الذي جعل المتهم يعقد العزم على الانتقام من شقيقته بعد خروجه من السجن.

ضبط المتهم وسلاح الجريمة

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة انتقاماً من شقيقته، مشيراً إلى أنه حاول قتلها عدة مرات، إلا أنه لم يمكنه ذلك كونها شقيقته، وأضاف أنه في يوم الواقعة، تناول بعض المواد المخدرة، حتى يمكنه قتل شقيقته، وعقب دخول المجني عليها غرفتها، قام بالدخول خلفها وطعنها عدة طعنات في أنحاء جسدها، حتى سقطت على الأرض غارقةً في دمائها.

وأصدرت محكمة جنايات دمنهور حكمها في القضية اليوم الخميس، خلال جلستها برئاسة المستشار عطية مطر، رئيس الدائرة الثامنة، وعضوية المستشارين شريف إمام الحيلة، وعادل الشاذلي، وبحضور ممثل النيابة العامة، المستشار عمرو بيومي، وسكرتارية خميس قمر.