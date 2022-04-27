على قديمه.. حكاية مرعبة عاشتها صباح مع شقيقها: قتل أمي وعيشنا في كابوس

خلال مسيرتها الفنية التي امتدت لسنوات طويلة، كانت الفنانة الراحلة صباح إحدى أكثر الفنانات إثارة للجدل وتصدرت تريند محرك البحث «جوجل» أكثر من مرة، وحتى بعد وفاتها تسببت في موجة واسعة من الحزن والدهشة بعد أن تركت ورقة طالبت فيها جمهورها بعد البكاء في جنازتها وأن يفرحوا ويرقصوا «الدبكة».

تفاصيل قتل شقيقها لأمها بسبب الخيانة

وفي لقاء قديم لها ببرنامج «ساعة صفا»، والذي قدمته الإعلامية صفاء أبوالسعود، والمذاع على فضائية «ART»، كشفت صباح تفاصيل قتل شقيقها لأمها بسبب الخيانة، والتي كانت بمثابة قصة مرعبة تعرضت لها الفنانة الراحلة، وقالت «صباح» إن والدها كان يسافر معها خلال رحلاتها المختلفة حول العالم لتقديم فنها، وفي تلك الأثناء تعرفت والدتها على أحد الأشخاص الذي كان يشارك شقيقتها «لميا» في التمثيل، وبسبب غياب والدها المتكرر، ارتبطت والدتها بذلك الشاب.

وأضافت أن شقيقها كان يعيش مع والدتها خلال فترة سفرها وعمل شقيقتها، وبعد انتشار خبر مرافقة والدتها لذلك الشخص، طالب أحد الأقرباء بقتل والدته جراء تلك الخيانة: «أخويا اتحمس وقالوا له هندفعلك وقتلها، واتجنن بعد ما ماتت ماما».

وأكدت أنه في أعقاب ذلك سافر شقيقها إلى البرازيل ومكث هناك فترة دون أن يتناول الطعام، وتعذب كثيرا جراء تلك الظروف التي كان فيها: «في الأول مكناش قادرين نكلمه، ولكن قلنا أخونا برضه وحرام، وعنده بنته نائبة في مجلس النواب هناك، واتعود على البرازيل ومجاش لبنان تاني».

حلم «صباح» تحول لحقيقة مرعبة

وأضافت صباح: «كان بيقولي يا أختي أنا لو مسكت الدهب يقلب في أيدي تراب، وبسبب قتله لماما ربنا موفقهوش أبدا طول عمره، وأنا كنت بصحي كل يوم أقول للشماس مش عارفة أمي حصل لها إيه، وحلمت أن أمي ماتت وهي كانت ميتة وقتها ولكن محدش رضي يقولي، وفي الآخر قالي الشماس إن أمي ماتت».