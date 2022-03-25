«شعراوي»: تركيب 3 ملايين كشاف إنارة وتوفير 9 مليارات جنيه من الاستهلاك

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنّ الوزارة انتهت من تنفيذ بروتوكول التعاون الخاص بالمشروع القومي لترشيد وتطوير إنارة الشوارع بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والمالية والهيئة العربية للتصنيع فى جميع المحافظات حيث تم الانتهاء من تركيب 3 ملايين و 60 ألف كشاف موفر للطاقة بمشتملاتها بالشوارع العامة والطرق بالمحافظات بتكلفة تبلغ 2.6 مليار جنيه.

وأوضح في بيان صحفي، أنّ المشروع ساهم منذ بدء تنفيذه في توفير 9,5 مليار جنيه فى فاتورة الاستهلاك الخاصة بإنارة الشوارع، لافتا إلى أن مشروع تطوير إنارة الشوارع بالكشافات الموفرة للطاقة يأتي فى إطار خطة الحكومة لترشيد الإنفاق العام خاصة مع تزايد استهلاك الطاقة مؤكدا أهمية المشروع فى تحسين خدمة الإنارة داخل المدن والقرى المصرية وبين المحافظات، وإحكام الأمن في الشارع وتوفير في فاتورة استهلاك الكهرباء، و دعم الصناعة الوطنية لهذه النوعية من الكشافات وتشغيل العمالة المحلية.

قاعدة بيانات لكشافات الإنارة

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المشروع يركز على استبدال كشافات الإنارة فى الشوارع والطرق على مستوى الجمهورية بأخرى أكثر توفيراً فى الطاقة وأكثر كفاءة مؤكداً إنشاء قاعدة بيانات لكشافات الإنارة بالشوارع والطرق على مستوى الجمهورية ويتم استخدامها في أمور الصيانة وغيرها من الأمور الفنية والإحصائية.

وقال اللواء محمود شعراوي إن المشروع يتضمن توريد وتركيب كشافات موفرة ذات قدرات 120 و 100 وات فى جميع المحافظات مع توريد وتركيب وحدات فصل وتشغيل الكشافات وعدادات الكترونية مبرمجة تسجل التيار المحسوب دوريا وتوصل و تفصل الإنارة تبعاً لمواعيد شروق وغروب الشمس طوال العام فى كل محافظة.

قنا والشرقية والقاهرة الأعلى نصيبا

ولفت اللواء محمود شعراوى إلى أن محافظات قنا والشرقية والقاهرة وقنا وسوهاج والغربية والدقهلية وأسيوط هي الأعلى نصيباً فى توريد وتركيب الكشافات الموفرة للطاقة حيث بلغ تجاوز عددها فى قنا 234 ألف كشاف، وفي الشرقية 219 ألف كشاف، وفى القاهرة 212.5 ألف كشاف، وسوهاج 186 ألف كشاف، والغربية 182 ألف كشاف، والدقهلية 181 ألف كشاف، وأسيوط 155 ألف كشاف.

جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء تقوم بالإشراف بصفة مستمرة على تنفيذ المشروع والتأكد من جودة وكفاءة الكشافات الموفرة التي يتم توريدها وتركيبها بالمحافظات، بينما تقوم وزارة المالية بتوفير كافة سبل الدعم والاحتياجات المالية حتى تستطيع الهيئة العربية للتصنيع للقيام بالتنفيذ من حيث توريد وتركيب الكشافات الموفرة بالمحافظات التي تحدد وزارة التنمية المحلية احتياجاتها.