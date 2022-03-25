ستوجه أرباحها للاجئين.. «بعودة يا بلادي» تقترب من 2.5 مليون مشاهدة

تصدرت أغنية «بعودة يا بلادي» لمغني الراب ويجز، قائمة الـ«تريند» على موقع «يوتيوب»، إذ حققت مشاهدات قاربت الـ2.5 مليون مشاهدة خلال أقل من أسبوع منذ طرحها للمرة الأولى في 19 مارس الجاري، وتتضمن الفيديو الكليب الخاص بالأغنية مشاهد من الفيلم التسجيلي «كباتن الزعتري» للمخرج علي العربي، والذي حصد مجموعة كبيرة من الجوائز.

وأعلن ويجز، في وقت سابق، أن أرباح الأغنية سيتم توجيها بالكامل لمساعدة اللاجئين في مخيم «الزعتري» بالأردن، وجاء ذلك تزامنا مع طرح فيلم «كباتن الزعتري» في عدد من دور العرض السينمائية في مصر من بينها سينمات «كايرو فستيفال»، «فوكس مول» وسينما الزمالك حتى يوم 30 مارس، ومن المقرر أن تذهب أرباح الفيلم أيضا إلى مساعدة اللاجئين في المخيم الأردني.

«كابتن الزعتري» في السينمات المصرية.. والأرباح للاجئين

«كابتن الزعتري» فيلم وثائقي تدور أحداثه حول صديقين يعيشان في مخير الزعتري للاجئين بدولة الأردن، ويطمحان بأن يصبحا لاعبان كرة قدم، وتقترب أحلامهما من التحقق عندما تزور أكاديمية رياضية شهيرة المخيم بحثا عن المواهب.

ويجز يقدم أول حفلاته في أوروبا مايو المقبل

ويعيش مغني الراب ويجز حالة من النشاط الفني، بعد نجاح حفله الأخير في المملكة العربية السعودية، ويستعد لأول حفلاته في العاصمة الفرنسية باريس، في 21 مايو المقبل، وذلك وفقا لما أعلنه عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وتبدأ أسعار تذاكر الحفل من 40 يورو للتذكرة.

وما زال يحتفي الفنان المصري بنجاح أغنية «البخت» التي تصدرت الـ«تريند» بعد طرحها حتى الآن، وحققت أكثر من 37 مليون مشاهدة في فترة لم تتجاوز الـ3 أسابيع منذ طرحها على «يوتيوب»، كما أثارت حالة من الجدل بسبب التكهنات بوجود علاقة بين مؤديها والفنانة هدى المفتي، وتكهن بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي أن الأغنية تعبر عن مشاعر «ويجز» تجاهها.