استقرار الحديد والأسمنت والشركات تعلن توافر المعروض وتلبية الاحتياجات

سجّلت أسعار الحديد والأسمنت، اليوم الجمعة، استقرارا سعريا في المحافظات، دون زيادة، بعد إعادة الشركات تقييم أسعار مواد البناء بالأسواق المحلية، في ظل ارتفاع أسعار المادة الخام عالميا.

وأعلن مدحت استطفانوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات أنّ السوق لا تواجه نقصا لقدرة المصانع المحلية على تغذية الأسواق بكميات وافرة من الأسمنت، فضلا عن وجود طاقة إنتاجية لدى المصانع قادرة على تلبية الطلب المحلي.

ومن جهته، اقترح محمود مخيمر رئيس شعبة وكلاء ومتعهدي الأسمنت بغرفة الإسكندرية لـ«الوطن»، إيقاف التصدير لضمان عدم قفز أسعار مواد البناء فى السوق المحلية إلى جانب متابعة التجار وضبط عمليات التخزين لعدم تعطيش السوق.

سعر الخامات عالميا

ووفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية سجّلت أسعار الخردة 650 دولار / طن وأسعار خام الحديد 150 دولار/ طن فيما تراوح سعر مربعات الصلب «البيليت»، ما بين 810 و905 دولارات للطن وأسعار حديد التسليح ما بين 940 و970 دولارا / طن ولفائف الأسلاك 1000 – 1060 دولارا/ طن.

أسعار الحديد والأسمنت

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر الآتي:

- حديد عز بسعر 18500 جنيه.

- حديد بشاي بسعر 18.400 جنيهًا.

- حديد المراكبي بسعر 18.350 جنيه.

- حديد سرحان بـ18.350 جنيه.

- حديد الكومي بسعر 14900 جنيه.

- حديد المعادي بسعر 18000 جنيه.

- حديد مصر ستيل بسعر 18000 جنيه.

- حديد العشري بسعر 18000 جنيه.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

- الشركة العربية للأسمنت يباع بسعر 1400 جنيه.

- الشركة العربية للأسمنت النصر بسعر1350 جنيهًا.

- المعلم 1350 جنيهًا.

- المخصوص 1370 جنيه.

- سيناء 42.5 بسعر 1470 جنيهًا.

- أسمنت حلوان 1380 جنيها.

- السويدي 1430 جنيهًا.

- المسلة 1340 جنيهًا.