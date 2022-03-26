انتداب خبير لفحص هاتف صاحب محل.. صوّر سيدات عاريات بغرفة تبديل الملابس

تواصل جهات التحقيق، كشف ملابسات اتهام صاحب محل بمنطقة الزيتون بالقاهرة، بوضع كاميرا سرية داخل غرفة تبديل الملابس بالمحل الخاص به وتصويره عدد كبير من السيدات والفتيات أثناء تجربة الملابس قبل شرائها، وابتزازه لعدد منهن بتلك الصور ومقاطع الفيديو.

وانتدبت جهات التحقيق خبيرًا فنيًا لفحص الهاتف الخاص بالمتهم وكارت الذاكرة الموجود بالكاميرا، واستخراج الصور ومقاطع الفيديو المصورة للمجني عليهن لضمها لملف التحقيقات، واستدعت عددا من شهود الواقعة لسماع أقوالهم، واستعجلت تحريات المباحث، وذلك بعد حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

سيدة تكتشف الواقعة بالصدفة

وكان المتهم قد اعترف في التحقيقات بعد مواجهته بأقوال سيدة قامت بالإبلاغ عنه، بعد أن توجهت لقسم شرطة الزيتون وحررت محضرا ضده اتهمته فيه بتصويرها خلسة أثناء قيامها بتبديل ملابسها بغرفة صغيرة بالمحل الخاص به، وأكدت أنها شعرت بصوت وحركة في أحد جدران الغرفة، وعندما التفتت وجدت عدسة كاميرا صغيرة موجهة ناحيتها، واكتشفت الواقعة.

المتهم التقط عددا كبيرا من الصور والفيديوهات

وكشفت التحريات أن المتهم في العقد السادس من العمر وأنه قام بالواقعة مرات عديدة على مدى أكثر من عام ولم يتم اكتشاف أمره، وأنه قام بالفعل بابتزاز عدد من السيدات وطلب مقابلتهن، بعد إرسال صورهن شبه عاريات لهن وتهديدهن بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قاضي المعارضات قد قرر حبس صاحب محل بدائرة قسم شرطة الزيتون، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتصويره الفتيات والسيدات دون علمهن أثناء تغيير ملابسهن، عن طريق كاميرا داخل غرفة بروفة تغيير الملابس بالمحل الخاص به.