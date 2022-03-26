السيسي مشيدا بتجربة رواندا التنموية: قصة نجاح إفريقية ملهمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تعرب عن تقديرها وفخرها بتجربة رواندا الرائدة في التنمية تحت قيادة الرئيس بول كاجامي، والتي انطلقت بالبلاد من مرحلة التحديات والصعاب إلى مرحلة تحقيق رؤية تنموية طموحة على كل الأصعدة كقصة نجاح إفريقية ملهمة، والتي ظهرت ثمارها على أرض الواقع خلال الفترة الماضية.

وأضاف «السيسي»، في مؤتمر صحفي مع نظيره الرواندي بول كاجامي، وذلك في قصر الاتحادية، أنه ناقش اليوم التقدم المحرز في أوجه العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، وما شهدته من خطوات جادة لدفع وتطوير العلاقات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.

وتابع: «توافقنا على أنه برغم العديد من الإنجازات التي حققناها في تنمية تلك العلاقات إلا أنه ما زال هناك فرص عديدة للارتقاء والنهوض بها».