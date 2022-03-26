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السيسي: ظاهرة الإرهاب تشكل تحديا لتنمية القارة الأفريقية

كتب:

محمد عزالدين
01:45 م | السبت 26 مارس 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تناول مع الرئيس الرواندي بول كاجامي قضايا الأمن والتنمية في القارة الأفريقية، بما في ذلك قضية تفشي الإرهاب، والتي تشكل تحديًا حقيقيًا لعملية التنمية في أفريقيا، واستعرض في هذا الصدد الجهود المصرية الناجحة في مجال مكافحة الإرهاب.

السيسي يشيد بجهود رواندا في حفظ السلام

ونوّه السيسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الرواندي بول كاجامي، في قصر الاتحادية، بإنشاء مصر مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، مشيدًا في المقابل بالجهود الرواندية في حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا.

واستكمل: «تبادلنا وجهات النظر حيال القضايا الأفريقية المطروحة على الساحة، والتعاون والتنسيق المشترك في إطار الاتحاد الأفريقي، وتجمع الكوميسا الذي تترأسه مصر حاليا، وتوافقنا على الإسراع في بناء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتفعيلها».

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