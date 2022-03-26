المذيعة رانيا العطار تخطف الأنظار بعد نوبة ضحك هستيري على الهواء

تصدرت المذيعة رانيا العطار قارئة النشرات بقناة BBC عربي، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد دخولها في نوبة ضحك هستيري، خلال تقديمها نشرة الأخبار، وحديثها عن جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم محاولات التوقف عن الضحك إلا أنها فشلت واستمرت، حتى قامت إدارة القناة بقطع الصوت عنها.

المذيعة رانيا العطار من مواليد العراق

وحرص عدد من متابعي السوشيال ميديا، على الحصول على معلومات بشأن المذيعة رانيا العطار بعد دخولها في نوبة ضحك، ومحاولتها الاعتذار للمشاهدين واستكمال قراءة الأخبار في «عالم الظهيرة» والذي يعرض على قناة بي بي سي، إلا أنها لم تستطع التوقف، وترصد«الوطن» أبرز المعلومات عنها من خلال السطور التالية:

أبرز المعلومات عن المذيعة رانيا العطار

من مواليد مدينة الحلة بدولة العراق

تخرجت من جامعة بغداد قسم الأدب الإنجليزي

بدأت عملها من خلال محطة إذاعة BBC عام 2003 بالعراق

انتقالها من الإذاعة إلى شاشة التلفزيون جاء صدفة

كانت في زيارة لأحد الإعلاميين الكبار، والذي كان يؤسس لقناة عربية جديدة في العراق

طلب منها إجراء اختبار أمام الكاميرا

نجحت في الاختبار وعرض عليها العمل مذيعة تلفزيونية وليست إذاعية

لم تستمر في العيش طويلًا بالعراق وسافرت إلى لندن للدراسة

عملت في قناة الحرة

انتقلت للولايات المتحدة الأمريكية عام 2004

التحقت بعد ذلك بقناة BBC عربي

قالت إن من مميزاتها جودة صوتها ولغتها العربية الرزينة

تقدم برنامج Trending على قناة BBC عربي من يوم الاثنين إلى الجمعة في الساعة 3 عصرًا بتوقيت جرينتش.