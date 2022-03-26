ريم مصطفى تكشف تفاصيل دورها بـ«موس صلاح»: «شخصية ذكية وواثقة من نفسها»

بدأت النجمة ريم مصطفى، تسجيل حلقات مسلسلها الإذاعي الكوميدي الجديد «موس صلاح» مع النجم أحمد فهمي، المقرر إذاعته في رمضان المقبل على راديو النيل خلال محطاته الأربعة ميجا FM، نغم FM، شعبي FM، راديو هيتس.

والمسلسل يشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، حمدي الوزير، منير مكرم، حامد الشراب، والإعلامي الرياضي أحمد شوبير.

تفاصيل مسلسل سوتس بالعربي

وفى سياق متصل، تواصل ريم مصطفى تصوير مسلسل suits بالعربي، المقرر عرضه في رمضان حصريا على قناة cbc ومنصة watch it الرقمية، وتجسد خلاله شخصية «كاميليا» سكرتيرة زين ثابت الذي يجسد دوره آسر ياسين، في أكبر مكتب محاماة بمصر، وتتميز شخصيتها بأنها ذكية وواثقة من نفسها، والكل يعتمد عليها داخل المكتب، لا سيما وأن لها التأثير الأكبر داخل المكتب، ومتخصصة في إبرام الاتفاقات الكبرى.

ريم مصطفى تكشف تفاصيل شخصيتها بسوتس بالعربي

وكشفت ريم مصطفى، عن وجه الشبه بينها وبين شخصية كاميليا أشرف، موضحة: «عندنا حاجات مشتركة، فأنا لا أميل للون الرمادي في الشخصية، إما أبيض أو أسود وكامليا كدا، على قد ما هي جادة على قد ما هي ذكية، ولكن عندها عفوية أنها تقول للي قدامها أنه فيه عيب ما بمنتهى الصراحة والوضوح، ولكن عندها مشاعر داخلية بتحولها من واحدة جادة أوي لست ضعيفة، وأعتقد أن أنا وهي متشابهين في الحتة دي».

مسلسل «suits بالعربي»، بطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، هدى المفتي، خالد كمال، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، سارة عبد الرحمن، ملك بدوي، وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.