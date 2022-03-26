انتخاب محمد إبراهيم منصور رئيسا لحزب النور

انتخبت الهيئة العليا لحزب النور، الدكتور محمد إبراهيم منصور رئيسًا للحزب، وهو من مواليد 3 ديسمبر 1971م، وحاصل على بكالوريوس صيدلة جامعة الاسكندرية عام 1995م.

من هو محمد إبراهيم منصور؟

وكان الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضوا سابقا بمجلس الشعب 2012 عضو الجمعية التأسيسية لوضع لدستور 2012، و عضو لجنة ال (50) لتعديل الدستور 2014، و الأمين العام لحزب النور سابقًا.

وطبقًا للائحة الداخلية للحزب، تنتخب الجمعية العمومية بالاقتراع السري المباشر من بين أعضائها هيئة تسمى الهيئة العليا للحزب تمثل الهيئة التنفيذية للحزب.

وعدد أعضاء الهيئة العليا 50 عضوا، ويجتمع الأعضاء فور تكوينها لانتخاب رئيس ووكيل وسكرتير بالاقتراع السري المباشر بين جميع أعضاء الهيئة وللهيئة أن تستعين بذوى الخبرة والكفاءة لتسيير أعمالها.

لائحة حزب النور

وطبقًا للائحة الداخلية للحزب، فتتكون الجمعية العمومية من:

- خمسة مندوبين من مؤتمر الحزب من كل محافظة ؛ منهم أمين المحافظة ووكيلا المحافظة الأول والثاني .

- الأعضاء الدائمون باللجان المتخصصة الدائمة (لجنة التخطيط والمتابعة، ولجنة شئون العضوية، واللجنة الثقافية )، على أن يقوم رؤساء هذه اللجان مجتمعين باختيار الأعضاء الممثلين في الجمعية العمومية من باقي اللجان المتخصصة على مستوى الحزب .

- أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الحاليين .

- أعضاء الهيئة العليا والمجلس الرئاسي للحزب للدورة السابقة على انعقاد الجمعية العمومية.

- خمسون من الأعضاء المؤسسين يتم انتخابهم من قِبل المؤتمر العام لكل محافظة ، بحسب نسبة كل محافظة من عدد المؤسسين الكلي ، وطبقا للمادة (34) .

- الأمين العام للحزب .

- أعضاء مجلس الشيوخ بالحزب.

- لرئيس الحزب بعد انتخابه تعيين عدد 10 أعضاء عاملين بالحزب (على الأكثر) في الجمعية العمومية.

تختص الجمعية العمومية بما يلى: انتخاب أعضاء الهيئة العليا.

- مناقشة البيان الدوري لرئيس الحزب، وبحث ما تعرضه عليه الهيئة العليا من موضوعات.

- مناقشة ما تعرضه عليه لجنة التخطيط من موضوعات واقتراحات .

- مناقشة ما يعرضه مجلس الحوكمة من موضوعات واقتراحات.

- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا النظام.

- اعتماد الميزانية السنوية وإبراء ذمة المجلس الرئاسي عن الفترة السابقة للانعقاد.