سارة أسامة تقدم برنامجا دينيا على قناة «etc» في شهر رمضان

تعاقدت الإعلامية سارة أسامة على تقديم برنامج ديني، علي شاشة قناة «etc»، وقد قررت إدارة القناة أن الموعد المحدد لانطلاقة البرنامج سيكون في شهر رمضان المقبل.

ويستضيف البرنامج مجموعة من شيوخ الأزهر الشريف الذين يقدمون الفكر الديني المستنير والإرشادات الدينية التي يستقيم عليها المجتمع المصري.

من هي سارة أسامة؟

يذكر أن سارة أسامة دخلت مجال الإعلام من 2006، وعملت كمراسلة وكمقدمة برامج، وقدمت برنامج «العيشة واللي عايشنها»، علي قناة «المحور»، منذ عام 2012، وتناول البرنامج االعديد من المشاكل الاجتماعية ويطرحها على المشاهدين، وعملت أيضا كاتبة إسكريبت وصانعة محتوى في عدد من القنوات الفضائية.

هايدي موسى تقدم برنامج منوعات علي قناة «etc»

بينما تعاقدت مؤخرا قناة «etc»، برئاسة هاني العتال رئيس مجلس الإدارة، مع الفنانة والمطربة هايدي موسى لتقديم برنامج منوعات ذات طابع ترفيهي.

فرح شعبان تنصم لقناة «etc»

كما تعاقدت قناة «etc»، مع الفنانة والإنفلونسر الشهيرة فرح شعبان، زوجة علي غزلان، لتنضم إلى فريق القناة كمقدمة برامج منوعات على شاشة القناة التي تعد الأحدث في سوق الإعلام المصري.

وأكد هاني العتال في تصريحات صحفية سابقة، ان هذة التعاقدات جاءت في إطار استثمار القناة في المواهب الشبابية المؤثرة في قطاعات كبيرة من المجتمع المصري، بهدف تقديم محتوى إعلامي راقي يلبي رغبات واحتياجات كافة المشاهدين والمتابعين، مشيرا إلى أن فرح شعبان من المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي من خلال المحتوى الترفيهي التي تقدمه ويلقى متابعة وتفاعل الملايين.