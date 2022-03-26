مصرع شاب سقط من الطابق السابع في ظروف غامضة بمدينة نصر

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق السابع في مدينة نصر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

النيابة العامة

وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيداً لتفريغها لكشف غموض الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغاً من سكان أحد العقارات بدائرة قسم الشرطة بسقوط شاب من الطابق السابع ووفاته علي الفور.

وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي «محمد.ع.م» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، وإصابته بنزيف حاد أدى إلى وفاته.

وتكثف مباحث القاهرة جهودها لجمع التحريات حول الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب بالهرم

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغًا بمصرع شاب إثر سقوطه من الطابق السادس، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمود.ع.ع» في العقد الثالث من العمر، ويرتدي كامل ملابسه، وتبين إصابته بعده كسور في أماكن متفرقة من الجسم، كما تبين إصابته بنزيف حاد.