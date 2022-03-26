باحثة تكشف تفاصيل مؤتمر «المصري للفكر»: نستهدف دعم الاستثمارات الأجنبية

قالت كنزي سيرج، باحثة بوحدة الاقتصاد بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن العالم يمر بـ3 أزمات، وهي كورونا، نقص سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار، أما الأزمة الثالثة فهي الحرب الروسية الأوكرانية، موضحةً أن هذه الأزمات كشفت ضرورة إعادة تشكيل نظام الصناعة العالمي، ودعم الإنتاج اللامركزي.

وأضافت سيرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد: «عقدنا مؤتمرا في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بتمثيل للقطاع الحكومي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية لوصف قطاع الصناعة المصرية والخروج بأجندة اقتصاد نساعد بها الدولة».

أهم توصيات المؤتمر

وتابعت، أن توصيات المؤتمر تستهدف تعميق التصنيع المحلي، عن طريق توفير بيئة ملائمة لتوطين الصناعة والتكامل بين كل القطاعات، وتوسيع التعاون مع الدول الأفريقية والعربية.

وأوضحت: «تطرقنا إلى البحث والتطوير، وبالتالي أصدرنا توصية بتحفيز الاستثمارات الأجنبية على إقامة مراكز البحث والتطوير لنقل المعرفة والتكنولوجيا وربط عملية التدريب والتأهيل بمتطلبات الصناعة المصرية لرفع كفاءة العامل المصرية، للحصول على قطاع صناعي مرن بدرجة كبيرة».

رصد 131 بندا جمركيا يمكن تصنيعها محليًا

ونظم المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، مؤتمر «مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحولات العالمية.. نحو مزيد من التوطين والتكامل» اليوم السبت.

من جهته أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس مركز تحديث الصناعة، تشكيل لجنة تتكون من 18 وزارة برئاسة وزارة التجارة والصناعة من أجل تنفيذ مائة إجراء مقترح، بُغية تحفيز الصناعة، مثال على ذلك، دعم عمليات الرقابة على المنشآت الصناعية واتخاذ الجهات المختصة الإجراءات التي تلزم ضمان الالتزام المعايير المنصوص عليها في القانون، حيث جرى رصد 131 بندا جمركيا يمكن تصنيعها محليًا.