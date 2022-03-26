«البيئة» تعلن أسماء الفائزين بأول 100 دراجة ضمن «صحتنا من صحة كوكبنا»

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، أسماء أول 100 فائز بمسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا»، التي أطلقتها الوزارة كإحدى الفعاليات التعريفية بمؤتمر الدول الأطراف أعضاء اتفاقية التغيرات المناخ cop 27، التي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وذلك في إطار اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في القطاع الصحي.

اختيار أول 100 فائز عشوائيا بالدراجات

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم اختيار أول 100 فائز عشوائيا اليوم، ضمن فاعليات مؤتمر الحوار الوطني لـ التغيرات المناخية بشرم الشيخ، ومن المقرر أن تمنح المسابقة 2000 دراجة للفائزين بالمسابقة.

وتأتي المسابقة على هامش إطلاق وزارة البيئة للحوار الوطنى للتغيرات المناخية، وفي إطار استعدادت مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية، ما يساهم في بعث رسالة قوية للعالم عن اتحاد المصريين حول هدف واحد وإظهار اهتمام جميع قطاعات الدولة المصرية بتلك القضية، بالإضافة إلى تقديم نموذج مشرف للدول النامية وخاصة الأفريقية، مشيرة إلى أن المسابقة تعكس الدور المصري وما يتم من جهود لحماية البيئة وتنميتها للحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، من خلال العمل على رفع الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع.

اختيار المتسابقين الفائزين بالدراجات من وزارة البيئة

وعن كيفية اختيار الفائزين في المسابقة للحصول على الدراجات، قال محمد مصطفى، مدير الوعي البيئي بـ وزارة البيئة، إنه تم استبعاد كل من لم تنطبق عليهم شروط المسابقة؛ وأبرزها أن يتراوح عمر المتسابق المشارك من 12 وحتى 40 عاما، وأن يجيب على أحد الأسئلة المطروحة على موقع وزارة البيئة للمسابقة، وأن يضع صورة البطاقة، ويتم التواصل مع الفائزين، ويشترط تطابق البطاقات الشخصية المرسلة وكذلك أرقام الهواتف.

وأشار مدير الوعي البيئي بوزارة البيئة إلى أن الأسئلة توضع بشكل شهري، ويتم اختيار 100 فائز شهريا ليكون إجمالي الفائزين ألف بحلول مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل، وبشكل استثنائي يشهد شهر رمضان المعظم طرح ثلاثة أسئلة بمعدل سؤال كل ثلاثة أيام، ويتم إعلان 300 فائز بنهاية الشهر الكريم.

وأكد أن الأسئلة التي أعدها مجموعة من خبراء البيئة والمناخ تدور حول التعريف بالمشكلات البيئية، خاصة مشكلات تلوث الهواء والمصطلحات المتعلقة بالتغيرات المناخية لرفع الوعي لدى شرائح المجتمع المختلفة بخطورة التغيرات المناخية، وما تسببه من ضرر على البيئة بشكل عام والصحة بشكل خاص.

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