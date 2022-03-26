محافظ البحيرة: الانتهاء من مجمع حوش عيسى الصناعي بنسبة 99%

واصل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وأعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، جولتهم في المناطق الصناعية بـ«الطرانة»، بدائرة مركز حوش عيسى، اليوم السبت، لمتابعة تنفيذ الأعمال الجارية في المنطقة الصناعية.

توفير 9000 فرصة عمل مباشرة لأبناء البحيرة

وقام محافظ البحيرة وأعضاء اللجنة البرلمانية بتفقد المجمع الصناعي النسيجي في حوش عيسى، حيث أكد المحافظ أنه في إطار المبادرة الرئاسية لإقامة 13 مجمعاً صناعياً بمحافظات الجمهورية، لتوفير فرص عمل للشباب، فقد تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 15 فداناً تقريباً بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى، لهيئة التنمية الصناعية، لإقامة مجمع للصناعات النسيجية والمفروشات سيعمل على توفير 9000 فرصة عمل مباشرة لأبناء محافظة البحيرة.

يضم المشروع المنطقة الصناعية، التي تحتوي على عدد 864 ورشة، والمنطقة الإدارية والتجارية، وتتكون من مبنى إداري، ومنفذ بيع، وخدمات بنكية، ومبنى المعارض، بالإضافة إلى المنطقة الخدمية، التي تشمل كافيتريا ومطعم ومسجد.

3 مناطق خدمية و4 إدارية بمجمع حوش عيسى

وأشار المحافظ إلى أن تكلفة ترفيق مشروع المجمع الصناعي النسيجي بحوش عيسى تجاوزت 120 مليون جنيه، وهو مقام على مساحة 15 فداناً، ويتكون من 3 مناطق خدمية، و4 مناطق إدارية، و864 ورشة، ويوفر 9000 فرصة عمل، وتصل نسبة تنفيذ بالمشروع 99%.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه المجمع الحرفي السكني التعاوني بمنطقة «فرهاش»، الذي تم تنفيذه وفق بروتوكول التعاون بين محافظة البحيرة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، حيث جرى إنشاء التجمع الحرفي التعاوني السكني على مساحة 13.33 فدان، بناحية «فرهاش»، بنسبة تنفيذ 100%.

ويتكون المجمع من 368 وحدة سكنية، بمساحات مختلفة تتراوح بين 88 و110 أمتار مربعة، و209 ورش حرفية بمساحات تتراوح بين 38 و68 متر مربع، و175 محلاً تجارياً، بمساحة 37 متر، بالإضافة إلى وحدة إدارية تتمثل في مدرسة تعليم صناعي، ومبنى سكني للعمالة الحرفية يسع 280 فرداً، ومعرض المنتجات الحرفية، ومخازن متنوعة المساحات، ومسجد، ووحدة طبية، ونقطة شرطة وحدة حماية مدنية، ومبانى دورات مياه مجمعة، ومحطة خدمة وتموين سيارات، ومبنى إدارة المجمع.