مرض ووفاة وزفاف.. أحداث الوسط الفني في 24 ساعة

تنوعت أحداث الوسط الفني خلال الساعات الماضية بين أحداث سعيدة وأخرى حزينة شغلت الوسط الفني وتداولتها السوشيال ميديا.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أبرز تلك الأحداث:

عبدالرحمن أبو زهرة

أعلن أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تعرض والده لازمة صحية.

وكتب أحمد قائلا: «ربنا يشفيك ويرجعك لنا ولبيتك ولكل الناس اللي بتحبك، بالسلامة، ويارب تعدي المرة دي على خير».

وانهالت تعليقات جمهور ومحبي الفنان عبدالرحمن أبو زهرة بالدعاء له والشفاء العاجل.

ليكشف نجله في تصريح لـ«الوطن» تطورات الحالة الصحية لوالده قائلا، إن والده سقط مغشيا عليه في المنزل وادى ذلك إلى كسر في الحوض مرة أخرى، ويتواجد حاليا في العناية المركزة فاقد الوعي.

أحمد حلاوة

وشيّعت، أمس، جنازة الفنان أحمد حلاوة من المجمع الإسلامي بمنطقة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، وعلى رأسهم الفنان سامح الصريطي، وعصام السقا، ومنير مكرم، وإيهاب فهمي، وكان من أبرز الحضور الفنانة دنيا سمير غانم التي حضرت الجنازة بصحبة زوجها الإعلامي رامي رضوان، كما حرص الفنان سامح الصريطي على حمل نعش صديقه الراحل إلى مثواه الأخير.

ومن المقرر أن يقام عزاء الفنان الراحل أحمد حلاوة، مساء الإثنين، في مسجد الشرطة بصلاح سالم.

وفاة شقيق حميد الشاعري

كما أعلن الفنان حميد الشاعري، عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة شقيقة قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة شقيقي محمد الشاعري، البقاء والدوام لله اللهم اجعله من أهل الفردوس».

زفاف ياسر فرج

ورغم الأخبار الحزينة داخل الوسط الفني إلا أن حفل زفاف الفنان ياسر فرج، والذي كان بمثابة مفاجأة للجميع، وأسعد الخبر جمهوره والوسط الفني، واقتصر الحفل على الأصدقاء والأقارب فقط فقد حرص حضور حفل الزفاف الفنان هاني رمزي والفنانه لقاء سويدان.

يذكر أن الفنان ياسر فرج توفت زوجته الأولى الإذاعية ميادة عثمان إثر إصابتها بمضاعفات فيروس كورونا.