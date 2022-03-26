وزير الشباب: منتخبنا حريص على بلده.. ودعمناه معنويا وماديا

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا وتدعم أبنائها الرياضيين والرياضة المصرية بكل قوة، وهي رسالة للأجيال الحالية والمستقبلية، لافتًا إلى أن منتخب مصر له روح منذ مشاركته في كأس العالم بروسيا.

وتابع «صبحي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، «بقى عندنا منتخب حريص على بلده وبيخاف من ضعف الأداء، ووصلنا لنتائج جيدة في كأس الأمم الأفريقية، ومنتخبنا قوى وفي الأمم الأفريقية صمدنا إلى آخر لحظة حتى ضربات الجزاء».

صبحي: مستعدون لمواجهة السنغال بكل طاقة إيجابية

وأوضح «صبحى» أن مصر قدمت تنظيمًا رائعا في ستاد القاهرة، وطموحتنا كانت أكثر من مجرد هدف واحد أمام السنغال، «السنغال فرقة كبيرة ولكننا مستعدون، ودعمنا منتخبنا وقياداته بكل الطاقة الإيجابية الممكنة، ونتمنى التأهيل في المباراة القادمة».

طيران مباشر من القاهرة للسنغال

وأشار «صبحى» إلى أن التحفيز المادي متوفر بشكل كبير بالإضافة للمكافأت الأساسية، وتوفير طيران مباشر بالتعاون مع وزير الطيران المدني لتوفير أكثر أجواء مريحة للاعبين.

منتخبنا لديه 80% من الفوز بمباراة السنغال

وأردف «صبحي» أن منتخبنا سيدخل المباراة القادمة ولديه 60% من فوزه ونجاحه في التأهل بعد الفوز في المباراة الأخيرة، مضيفًا « في الأول دي رياضة.. واحنا في كل الأحوال بندعم منتخبنا.. وبنبني للمستقبل ونعمل من أجل نجاح الصورة الإيجابية، واللاعبين لديهم روح معنوية مرتفعة، وجهود المنتخب كلها سعادة للشعب المصري».

وتابع وزير الشباب والرياضة قائلًا: «محمد صلاح ضمن المستعدين والتقيت به في زيارتي للفريق، ووعدني ببذل كل الجهد والتأهيل من أجل الفريق، وكيروش يحمل في حقيبته خبرة كبيرة وبيهتم بأدق التفاصيل وحريص على شغله بشكل كبير، ومنتمني لمنتخب مصر»، لافتا إلى أنه يجرى التنسيق مع السفارة المصرية في السنغال لاستقبال المشجعين المصريين لحضور المباراة.