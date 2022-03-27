أهم المعلومات عن ساحة الشعب والنهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة (فيديو)

أسماء منقوشة بخط كوفي تزين أعمدة النصب التذكاري ذات الطابع الفرعوني في ساحة الشعب الفسيحة التي تطل على القصر الرئاسي، وتظهر من حولها الفضاءات الخضراء.

وقال المهندس أحمد نجيب، مدير مشروع النصب التذكاري بساحة الشعب، خلال فيلم وثائقي جديد بعنوان «العاصمة الإدارية.. مفتاح حياة جديدة»، وأذاعته فضائية «dmc»، إن النصب التذكاري يتكون من قوسين، شرقي وغربي.

42 عامود مدون عليها أسماء الشهداء

وأضاف «نجيب» أن القوس الشرقي يتكون من 42 عامود دائري يعلوه أسماء الله الحسنى بارتفاع 14 مترا على شكل زهرة اللوتس بوزن 35 طنا، كما تتكون من 34 عامودا مربعا مدون عليها أسماء الشهداء.

ولفت أن كل قوس يتكون من 3 نوافير أمامية، ونافورة خلفية، كما يتكون النصب التذكاري من 4 مباني، مبنى «1» و«4» إداريين، وسيتم من خلالهما إدارة النصب التذكاري، بينما «2» و«3» مباني vip حيث سيستقبل رئيس الجمهورية فيها زواره، والفاصل بين القوسين منطقة الشاهد ويتم فيها وضع إكليل الزهور وافتتاح النصب التذكاري.

وأشار إلى أن المساحة مكونة من أرضيات رخام من خلال مصانع مدينة الجلالة، بمساحة 30 ألف متر مسطح.

أنظمة الري للنهر الأخضر

وتطرف الفيلم الوثائقي على النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، ذلك النهر الذي يخترق المدينة من الجنوب إلى الشمال بطول 11 كيلومترا، فارشا على ضفتيه حدائق ومتنزهات شاسعة، مغطاة بالنجيل الأخضر.

قال المهندس عمرو علاء، مدير مشروع النهر الأخضر، إن النهر الأخضر هو شريان العاصمة الإدارية، وله شق بيئي وآخر استثماري وإنساني، ويعد متنفسا للسكان، إلى جانب الجانب التسويقي فشركات «المالتي ناشيونال» الكبيرة ستتواجد فيه.

وأضاف «علاء» أن أنظمة الري بمشروع النهر الأخضر منظومة مغلقة، فيوجد محطات معالجة ستأخذ الصرف بالعاصمة الإدارية ويتم فلترته وتحليله وتعالجه ليكون صالح للري.

المردود الاقتصادي من العاصمة

وأكد على أنه يوجد مردود كبير من العاصمة الإدارية من الناحية الاقتصادية، فالمردود الحالي والمتمثل في تشغيل العمالة المباشرة وغير المباشرة في مجال الإنشاءات والطرق والكباري والمباني.

في سياق متصل قالت رانيا يعقوب، خبيرة أسواق مال، إن الهدف من إنشاء العاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة هي أن تكون مركز مالي إقليمي يربط إفريقيا بالعالم.