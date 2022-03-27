رئيس جهاز القاهرة الجديدة يفتتح مركز غسيل كُلوي مجاني في التجمع الثالث

شارك المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، والدكتور محمد الوحش، رئيس مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة وعضو مجلس النواب، في حفل افتتاح مشروع مركز دار الدواء للغسيل الكلوي بالمحلية السابعة بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، والذي تبرع بتنفيذه أحد المستثمرين بتكلفة نحو 4 ملايين جنيه بجانب التشغيل بالمجان، ضمن مشروعات جمعية شباب القاهرة الجديدة للتنمية، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وتعد إحدى الجمعيات الخيرية بالمدينة، حيث يوجد أكثر من 60 جمعية خيرية أخرى.

وبدأ الحفل بكلمة لأشرف عبدالستار، رئيس جمعية شباب القاهرة الجديدة للتنمية، استهلها بالترحيب وشرح للمشروع وعددٍ من مشروعات الجمعية الأخرى من خلال فيديو قصير تم عرضه على الحضور.

جمعية شباب القاهرة الجديدة

وأفاد رئيس مجلس إدارة جمعية شباب القاهرة الجديدة، بأنّ المشروع تم تنفيذه على مساحة 450 م2 بطاقة استيعابية 22 ماكينة غسيل ألماني الصنع وملحق به غرف كشف بعدد 3 عيادات، وملحق به وحدة معالجة للمياه تكفي 22 ماكينة، لافتا إلى أنّه جرى الافتتاح اليوم بطاقة 50% من الطاقة الإجمالية كمرحلة أولى، حيث تبلغ تكلفة المشروع حتى تنفيذ هذه المرحلة 4 ملايين جنيه تبرع بها أحد المستثمرين.

من جانبه، ألقى المهندس أمين غنيم، كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكدا أهمية المشروع لسكان المدينة، كما أنّ المشروع تم تنفيذه على نفقة أحد المستثمرين المحبين لمصرنا الحبيبة.

وأكد المهندس أمين غنيم، في كلمته، أنّه كان يتابع خطوات تنفيذ المشروع بصفة شخصية منذ بدايته، إيمانا منه بمدى أهميةِ العمل الخيري والاحتياج الشديد لهذا المشروع لخدمة المرضى، كما أكد أنّ وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تدعم وتقف وراء كل من يساهم بعمل يبتغي فيه خدمة المجتمع بشكل عام وخدمة سكان المدن الجديدة بشكل خاص.

مشروعات تنموية

وفى النهاية، تقدم المهندس أمين غنيم، بالشكر لمجلس إدارة جمعية شباب القاهرة الجديدة للتنمية بالتجمع الثالث لما تقدمه من مشروعات في تجمعات المدينة، وهنأهم بافتتاح المشروع الجديد، مجددا التأكيد أنّ جهاز مدينة القاهرة الجديدة يمُد يد العون دوما لاستمرار المسيرة في تنفيذ مشروعات أخرى جديدة لخدمة المجتمع.

يذكر أنّ المشروع يخدم مناطق إسكان الشباب بجميع مراحله، ودار مصر وسكن مصر وإسكان القطامية والمستقبل.