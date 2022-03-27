غرفة القاهرة تنظم معارض «رمضان كريم» في 8 مناطق بتخفيضات 30%

أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة عن تنظيم عدد من شوادر «رمضان كريم»، التي تنظمها غرفة القاهرة بالتعاون مع محافظة القاهرة في عدة مناطق بالمحافظة، منها «حديقة السادات مدينة نصر - حي باب الشعرية ميدان باب الشعرية - الشرابية شارع حمدي مسعود - مدينة الشروق منطقة الجراج - مركز شباب المعصرة - حي حلوان مركز شباب حلوان الجديد - حي المرج مركز شباب الأندلس - حي الساحل»، استكمالًا لدور الغرفة المجتمعي بعد مشاركتها في المعرض الرئيسي الذي افتتحه الدكتور مصطفي مدبولي الخميس الماضي، بمركز المؤتمرات في مدينة نصر.

افتتاح عدد من الشوادر

ويتعاون محافظة القاهرة والغرفة التجارية للقاهرة لافتتاح عدد من الشوادر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين في ظل دخول الشهر الكريم.

وطالب العربي المواطنين بالاستفادة من هذه الشوادر في ظل توافر السلع بها وتنوعها وجودتها العالية والتخفيضات التي على أسعارها، والتي تلبي كل احتياجات الأسرة المصرية مع دخول الشهر الكريم.

وأشاد العربي بشوادر «رمضان كريم»، التي تنظمها غرفة القاهرة؛ لتوفير جميع السلع الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين، خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة، وجودة عالية، وبتخفيضات تتراوح ما بين 15 إلى 30%، مشيرًا إلى أهمية معارض أهلا رمضان بصفة عامة على مستوى الجمهورية وشوادر (رمضان كريم) التي تعاونت المحافظة والغرفة في تنظيمها لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يهتم بضرورة دعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة.

وأكد تحمل الغرفة تكاليف إقامة هذه الشوادر مقابل تقديم العارضين نسب كبيرة من التخفيضات على السلع للمواطنين، موجهًا شكره للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على تعاونه وجهده الكبير من أجل إقامة وإنجاح هذه الشوادر.

متابعة لحظة للشوادر

وأشار العربي إلى أن هناك متابعة لحظية لهذه الشوادر للتأكد من تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم، وكذلك العارضين من أجل تقديم خدمات مجتمعية للمواطنين في ظل استعدادهم لاستقبال الشهر الكريم، وتوفير احتياجاتهم من السلع، مثل اللحوم، والدواجن، الخضروات، ياميش رمضان، المجمدات، البقوليات، الأرز، السكر، الدقيق والسلع الغذائية، وكا مستلزمات الأسرة المصرية.