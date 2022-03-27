إحالة مدير «تعليم الضبعة» للتحقيق بسبب الإهمال في متابعة المدارس

قرر عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إحالة مدير إدارة الضبعة التعليمية للتحقيق، وذلك بسبب الإهمال والتقصير في متابعة المدارس.

كما قرر إحالة جميع العاملين بالمدرسة الثانوية الصناعية في مركز ومدينة الضبعة للتحقيق، لعدم تقدير المسؤولية الملقاة عليهم، والإهمال الشديد في أداء الواجبات الوظيفية المنوطة بهم.

جولة وكيل تعليم مطروح بالضبعة

وأجرى وكيل وزارة التربية والتعليم في مطروح، اليوم الأحد، جولة ميدانية مفاجئة لبعض المدارس بنطاق مدينة الضبعة، وزار مدرسة الضبعة الصناعية بنين لمتابعة مدى انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية بالمجمع من عدمه، والتزام هيئة التدريس بالجدول الزمني للمناهج الدراسية للمواد الدراسية المختلفة في مختلف الصفوف.

جولات ميدانية في مدارس مطروح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خلال زيارته مدارس الضبعة، في تصريح صحفي، إنه مستمر في جولاته الميدانية على مستوى مختلف الإدارات التعليمية من إدارة الحمام شرقا وحتى إدارة السلوم غربا، وذلك علي مدار الفصل الدراسي الثاني للتأكد من فرض الانضباط والالتزام بجميع المدراس.

وأشار إلى أن أي تقصير أو إهمال سيواجه بعقوبات مشددة في أى مدرسة، حيث تُطبق سياسة الثواب والعقاب، بدعم جميع العاملين في الإدارات التعليمية والمدارس المتميزين، وتكريمهم، في المحافل التعليمية، بينما تُتخذ الإجراءات القانونية تجاه المقصرين في العمل.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وتابع وكيل تعليم مطروح أن المديرية بدأت من الآن في الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني على مستوى جميع مدارس المحافظة في مختلف المراحل التعليمية، وتجهيز الكونترولات لجان النظام والمراقبة والتنسيق مع مديري الإدارات لتجهيز اللجان عقب الانتهاء من الدراسة قبل انطلاق الامتحانات مباشرة.