إعادة طفلين خرجا للهو أمام منزلهما وتغيبا بشبرا الخيمة

نجحت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، في إعادة طفلين لأسرتيهما عقب خروجهما للهو أمام المنزل في شبرا الخيمة بدائرة قسم ثان، وضل طريقهما في الشوارع، وعثر عليهما أحد الاشخاص، وتوجه بهما إلى قسم شرطة ثاني شبرا وحرر محضر بالعثور عليهما وتم إعادتهما لأسرتيهما.

العثور على الطفلين

وتلقى مأمور قسم ثانى شبرا الخيمة بلاغا من من شخص مقيم بدائرة القسم، وبرفقته طفلين، وذكر أنه حال سيره بدائرة القسم عثر على الطفلين وهما في حالة بكاء.

تحديد والد الطفلين

وتم إخطار اللواء خالب مصطفى مدير أمن القليوبية، ووجه بتقديم الدعم النفسي للطفلين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد أهليتهما والتوصل لمحل سكنهما، وأمكن التوصل لوالدهما، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم، وباستدعائه حضر وتعرف على نجليه وقرر بخروجهما للهو أمام المنزل وعدم عودتهما، وتم تسليمهما له عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتهما.

وفي وقت سابق عثرت أجهزة الأمن بالقليوبية علي جثة مجهوله لأحد الاشخاص صدمته سيارة علي الدائري بمنطقة «أم بيومي» بشبرا الخيمة.

ونُقلت الجثة لمستشفي شبين القناطر، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بتكليف إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بسرعة كشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجثة.

وتلقت أجهزة أمن القليوبية بلاغا من إدارة النجدة، بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية صدمته سيارة على الطريق الدائري بمنطقة «أم بيومي» بشبرا الخيمة.

وكشفت التحريات الأولية، أن الجثة لشخص لايحمل أي أوراق شخصية تدل على هويته، ونُقلت الجثة للمستشفى، وتم تشكل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية الجثة.