مسؤولون دوليون يزورون مشروعات برنامج «رابحة» في البحيرة والإسكندرية

نظم المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر وسفارة كندا زيارة ميدانية الأسبوع الماضي إلى محافظتي البحيرة والإسكندرية للقاء المستفيدات من البرنامج المشترك «رابحة».

شهدت الزيارة حضور السفير لويس دوماس، سفير كندا بالقاهرة؛ وكريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، إضافة إلى فريق العمل من المحافظتين. وشاركت في الزيارة الدكتورة زكية رشاد، ممثلة عن المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحيرة.

لقاء رائدات الأعمال والباحثات عن فرص عمل

وركزت الزيارة على لقاء رائدات الأعمال والباحثات عن فرص عمل من خلال الدعم المقدم من البرنامج المشترك «التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر- رابحة» والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمحافظات السبع المستهدفة من قبَل البرنامج، وذلك بدعم من حكومة كندا.

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عمق العلاقات الثنائية والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الأعوام الماضية في كافة المجالات، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات المشتركة مع دولة كندا. كما أكد محافظ البحيرة أهمية دور المرأة في تنمية مصر الشاملة والإيمان الكامل بدورها الرائد في كل موقع تتقلده أو منصب تشغله، لافتًا أن المرأة تمثل نحو ٤٥٪ من الكيان الوظيفي بالإضافة إلى تقلدها المناصب القيادية في المحافظة، لا سيما د. نهال بلبع، نائب المحافظ.

محافظ الإسكندرية يشيد بالبرنامج واختيار اسم «رابحة»

ومن جانبه أشاد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف بالبرنامج واختيار اسم «رابحة» وأشار إلى أن المرأة المصرية تحظي بدعم واهتمام كبير خاصة منذ تولي الرئيس السيسي مهام منصبه. وأضاف محافظ الإسكندرية أنه على تواصل دائم وبشكل أسبوعي مع ذوي الهمم في الإسكندرية وأنه على استعداد لتقديم كافة التسهيلات من محافظة الإسكندرية لدعم رائدات الأعمال في الإسكندرية وخاصة من ذوي الهمم.

وأوضح السفير لويس دوماس، سفير كندا بالقاهرة أن نجاح برنامج «رابحة» يرجع إلى الشراكات القوية مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين. وإنه يسر كندا أن تشارك وتدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة في سعيها لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل الشامل من خلال دعم التمكين الاقتصادي للمرأة.

وخلال الزيارة أوضحت السيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، أن دعم المحافظات وإشراك القطاع الخاص المحلي مهمان للغاية لقدرة البرنامج على مساعدة النساء، بما في ذلك الشابات والنساء ذوات الإعاقة، للحصول على عمل لائق وتطوير أعمالهن الخاصة. وأضافت السيدة كريستين قائلة: في جميع المحافظات السبع، شهدت المستفيدات من البرنامج معدلات توظيف متزايدة تراوحت بين 10 و26٪ في العام الماضي.

وعبرت زكية رشاد، مقررة فرع المجلس في محافظة البحيرة، عن سعادتها ببرنامج رابحة الذي ساهم في دعم النساء والفتيات وتشجيعهن على اكتشاف أنفسهن وبناء قدراتهن لدخول سوق العمل، بالإضافة إلي كسر حاجز الرهبة في التعامل خارج إطار المجتمع الريفي ، كما أشادت بحماس الفتيات والنساء للانضمام لمثل تلك البرامج التي تعمل على تطويرهن ودعمهن لاكتساب مهارات التسويق، لا سيما التسويق الإلكتروني، كما أشادت بالمشروعات المميزة للنساء والفتيات في إطار برنامج رابحة مثل مشروع العمل اليدوي بواسطة الجلود، ومشروع عيش الغراب.

زيارة لموقع شركة ناشئة متخصصة في الطباعة الرقمية

وفي محافظة البحيرة، تم عقد اجتماع بمكتبة مصر العامة بدمنهور حيث التقت من خلاله الدكتورة نهال بلبع، نائبة المحافظ والممثلون والممثلات بالمستفيدات اللاتي تلقين تدريبات حول التوظيف وريادة الأعمال للتعرف على نجاحاتهن وتحدياتهن وتطلعاتهن. تم تقديم هذه التدريبات في إطار البرنامج المشترك بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وبمحافظة الإسكندرية، زار الممثلون والممثلات موقع شركة ناشئة متخصصة في الطباعة الرقمية تديرها إحدى المستفيدات من البرنامج. بالإضافة إلى ذلك، تم عقد لقاء في مكتبة الإسكندرية، حيث شارك عدد من المستفيدات قصص نجاحهن وأوضحن كيف عزز البرنامج المشترك قدراتهن ودعمهن إما في إدارة مشاريعهن الناشئة أو الوصول إلى فرص عمل.

ويقدم البرنامج المشترك «رابحة» حزمة مخصصة من الخدمات المطلوبة لمختلف الجهات الفاعلة في سوق العمل المصري من خلال توفير فرص لتنمية القدرات والنمو للباحثات عن عمل، ورائدات الأعمال، وشركات القطاع الخاص، والمستثمرين والمستثمرات بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، والجهات الفاعلة في سوق العمل. يهدف البرنامج المشترك إلى تعزيز سبل العيش الاقتصادية لـ 6300 سيدة مصرية بحلول عام 2024 في 7 محافظات: القاهرة والجيزة والبحيرة والإسكندرية والفيوم وبني سويف والمنيا.