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«الاقتصادية» تقضي ببراءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف الخطيب

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محمد سيف
06:03 م | الأحد 27 مارس 2022
«الاقتصادية» تقضي ببراءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف الخطيب

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، ببراءة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من تهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في الدعوى المقامة منه ضد «منصور» والتي اتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفع محمود الخطيب دعويين قضائيتين أمام المحكمة الاقتصادية، ضد مرتضى منصور، حملت أحدهما رقم 83 لسنة 2022 والأخرى رقم 45 لسنة 2022، اتهمه فيهما بالسب والقذف والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

21 مقطع فيديو

وتضمنت أوراق الدعوى 12 مقطع فيديو يحتوي على عبارات سب وقذف، لمحمود الخطيب، وأفراد أسرته وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.