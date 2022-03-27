«حقوق الإنسان»: 20 ألف منظمة أهلية في مصر لم توفق أوضاعها حتى الآن

ثمن الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، موافقة مجلس الشيوخ على قرار مد مهلة توفيق أوضاع المؤسسات الأهلية.

وذكر مجلس الشيوخ أن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية والمنظمات الإقليمية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي التي لم توفق أوضاعها أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

لم يكن هناك وقت كاف لتوفيق الأوضاع

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على قناة «صدى البلد»، أن الحكومة المصرية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ وكافة مؤسسات الدولة يسعون دائما للعمل من أجل الجمهورية الجديدة، والحكومة والبرلمان يعملان معًا فيما يخص المقترح التشريعي لمد فترة توفيق الأوضاع، إذ أن اللائحة التنفيذية صدرت في يناير 2021، ولم يكن هناك وقت كاف لتوفيق الأوضاع.

لدينا 55 ألف منظمة أهلية في مصر

وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن لدينا 55 ألف منظمة أهلية في مصر، وأكثر من 20 ألف لم تستطيع توفيق أوضاعها حتى الآن، إذ أن توفيق الأوضاع كان يتطلب الأمر عقد جمعيات عمومية غير عادية، ومن ضمن أسباب التأخير تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» ونظام التقييم الإلكتروني لم يكن جاهزًا، وتم إنشاء مرصد داخل المجلس لتلقي شكاوى الجمعيات بشأن توفيق أوضاعها.