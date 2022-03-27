مصر تستضيف غدا الاجتماع الـ48 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية

وصل زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، إلى مصر، اليوم، في إطار مشاركته في اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية في دورته الثامنة والأربعين، والتي تترأسها وتستضيفها مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار، وستُعقد اجتماعاتها على مدار يومي 28 و29 مارس الجاري بمدينة القاهرة.

فوز مصر برئاسة اللجنة

وكانت قد فازت مصر برئاسة هذه اللجنة لمدة عامين 2022 و2023، وباستضافة هذه الدورة هذا العام، خلال الانتخابات التي أُجريت أثناء انعقاد الاجتماع الـ 47 لها في مايو الماضي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذي كان قد شارك به الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

جدير بالذكر أن زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، كان قد جاء إلى مصر في أول زيارة رسمية له خارج أوروبا منذ أزمة فيروس كورونا في أغسطس 2020، كما زار مصر أيضاً في أبريل 2021 للمشاركة في حضور موكب المومياوات الملكية.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد سبق لمصر رئاسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية خمس مرات، كما أنها استضافت الدورات الـ 45 والـ 44 والـ 39 والـ 23 والـ 21.

وأصبحت مصر عضوا في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة وفي لجنة الشرق الأوسط منذ عام 1975، وتضم لجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية 14 دولة، وتعتبر هذه اللجنة واحدة من 6 لجان إقليمية لمنظمة السياحة العالمية وتضم كل من: أفريقيا – الأمريكتين- شرق أسيا والمحيط الهادي – أوروبا - جنوب آسيا - الشرق الأوسط.