إعلان نتائج المرحلة الثانية للانتخابات المحلية الفلسطينية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية،اليوم، النتائج النهائية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، التى جرت فى 50 هيئة محلية بالضفة الغربية، وتضمنت النتائج عدد الأصوات والمقاعد التى فازت بها كل قائمة، وأسماء الفائزين، ورغم أنّ قانون انتخاب الهيئات المحلية يعطى اللجنة 72 ساعة لإعلان النتائج، إلا أنها تمكنت من القيام بكل ما يلزم خلال أقل من 24 ساعة، وتم إعلان أسماء القوائم ومرشحيها الفائزين بالتزكية فى 23 هيئة محلية ترشحت فى كل منها قائمة انتخابية واحدة مكتملة.

وقال حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، فى مؤتمر صحفى أمس، إن نسبة المشاركة النهائية فى المرحلة الثانية تخطت 50% من أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 715٫413، وهذه النسبة صدرت بعد انتهاء كافة المقترعين الموجودين داخل المراكز من الإدلاء بأصواتهم. وأشاد رئيس لجنة الانتخابات المركزية بمشاركة الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى الانتخابات المحلية ووجه له الشكر، مثمناً دور الحكومة الفلسطينية واتخاذها قرارات من شأنها تسهيل عملية الانتخابات.

من ناحية أخرى، تواصلت أعمال التنكيل الإسرائيلى بالفلسطينيين، ورصدت هيئة شئون الأسرى والمحررين، عبر عدد من محاميها، تفاصيل الاعتداءات الهمجية التى نفذها سجانو الاحتلال ضد عدد من المعتقلين المحتجزين فى عدة سجون بالأراضى المحتلة.

وأشارت الهيئة، فى تقرير أمس، إلى أن الهجمات القمعية بحق المعتقلين تصاعدت فى الآونة الأخيرة، معربة عن قلقها على مصير الأسرى وحياتهم، لا سيما أن الإجراءات القمعية التى تنفذها قوات الاحتلال بالسجون باتت سلوكاً ثابتاً، وسلطات الاحتلال تتعمد استهداف الأسرى جسدياً ومعنوياً، وتتعمد إلحاق الأذى بهم والانتقام منهم، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين الدولية وحقوق الإنسان التى تكفل حقوقهم كأسرى حركات تحرر فلسطينية.