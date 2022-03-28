تراجع العقود الآجلة للخام الأمريكي 4 دولارات

تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 4 دولارات، لتسجل 109.90 دولارا للبرميل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي العراق، قالت شركة «نفط البصرة»، إن مشروع أنابيب التصدير البحرية سيرفع طاقة التصدير إلى 6 ملايين برميل نفط خام يوميا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح معاون المدير العام لشؤون الخطط في الشركة العراقية أحمد دهيم، أن المشروع، سيشمل مد أنبوبين بحريين بسعة 48 بوصة، مشيرا إلى أن الشركة بانتظار إقرار المشروع في الموازنة، حيث تبلغ قيمة المشروع المتوقعة ما يقارب المليار دولار.

الشركات الأمريكية تنفذ عمليات إعادة شراء أسهم قياسية بـ319 مليار دولار

من جانبها، تدافعت الشركات الأمريكية لإعادة شراء الأسهم بكميات كبيرة، للاستفادة من الصدمة الأخيرة في سوق الأسهم، وأشارت مؤسسة «جولدمان ساكس» للخدمات المالية والاستثمارية الأمريكية، إلى أن الشركات نفذت عمليات إعادة شراء أسهم قياسية بقيمة 319 مليار دولار منذ بداية العام الجاري 2022، مقارنة بـ267 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

من جانبه، قال الملياردير الروسي أوليج ديريباسكا إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن في العاصمة البولندية «وارسو» تشير إلى نوع من الحشد الأيديولوجي الجهنمي وقد تطلق شرارة صراع أطول في أوكرانيا.

وأضاف ديريباسكا، أنه يعتقد أن الصراع في أوكرانيا جنوني وكان من الممكن إيقافه قبل 3 أسابيع عبر الحوار.

العقوبات على روسيا

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ديريباسكا وآخرين من ذوي النفوذ الروس، في 2018، وقالت واشنطن في ذلك الوقت إنهم يستفيدون من الدولة الروسية، التي تمارس أنشطة خبيثة حول العالم.

ومنذ الحرب الروسية الأوكرانية، في 24 فبراير الماضي، فرضت بريطانيا عقوبات على ديريباسكا لعلاقاته المزعومة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.