الداخلية تواصل توجيه قوافل السلع والمساعدات للمواطنين «كلنا واحد»

فى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتحت شعار (كلنا واحد.. معك فى كل مكان) واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل الإنسانية للمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين.. حيث تم توجيه قافلة مشتركة بين قطاعى (حقوق الإنسان والخدمات الطبية) لتوزيع المساعدات العينية "بطاطين – مواد غذائية" على عدد من الأهالى بالقرى الأكثر إحتياجاً وزيارة عدد من مستشفيات الأطفال ودور رعاية المسنين والأيتام بمحافظتى (الجيزة– بورسعيد).

بالإضافة إلى توجيه قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات ، لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى بذات القرى وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما قام وفد من ضباط قطاع حقوق الإنسان بزيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.

وقد لاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين ، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية .

مواصلة فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية

تحت رعاية السيد/ رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. مواصلة فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) والتى تستمر لمدة ثلاثون يوماً إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 15/3/2022 وحتى يوم 13/4/2022 ، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.. وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (993) فرع على مستوى الجمهورية.. بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر إحتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.. إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% .. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" (www.facebook.com/MoiEgy/posts/337694548393936) .

الداخلية توجه قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بالقرى الأكثر إحتياجاً

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .. وفى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.

فقد قامت وزارة الداخلية بتنظيم قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (سلع غذائية) على المواطنين بالقرى الأكثر إحتياجاً بنطاق محافظات (أسيوط – الوادى الجديد – البحر الأحمر – المنوفية – شمال سيناء)

وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.