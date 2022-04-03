الشهيد العميد أحمد العشماوي.. أبطل مفعول 90 قنبلة ونال الشهادة صائما

صباح يوم 30 يونيو 2014، ودع العميد أحمد أمين عشماوي، الضابط بالمفرقعات، زوجته وبناته الثلاث، متوجها لمحل عمله، على أمل العودة للإفطار مع الأسرة، في ثان أيام شهر رمضان.

بعد ساعات قليلة من وصوله إلى مقر عمله، تلقى بلاغًا من عمليات مديرية أمن القاهرة، باشتباه الخدمات في جسم غريب بتقاطع شارعي الميرغني والأهرام بمصر الجديدة، وبالانتقال تبين أنها عدة عبوات مفرقعة، وتمكن الشهيد من إبطال مفعول عبوتين، بينما انفجرت الثالثة، واستشهد صائماً، كما استشهد في الحادث الشهيد العقيد محمد لطفي، وأُصيب آخرون منهم اللواء علاء عبدالظاهر.

تخرج الشهيد عشماوي فى كلية الشرطة عام 1990

تخرج الشهيد العميد أحمد عشماوي في كلية الشرطة عام 1990، وكان من الأوائل على دفعته، والتحق بقطاع الأمن العام على قوة قسم المطرية، وبعدها نُقل للإدارة العامة للمرور وخدم بوحدة مرور الدراسة، ثم عمل بمعهد مندوبي الشرطة بعين شمس، ثم التحق بإدارة الحماية المدنية حتى الاستشهاد عام 2014.

ودرّس في عدة معاهد شرطية، وحصل على شهادات تفوق وتكريم من مختلف الجهات، تقديراً لتفانيه طوال مدة خدمته التي امتدت لـ24 عامًا، كما شارك أثناء عمله في تفكيك أكثر من 90 عبوة وقنبلة وأبطل مفعولها، ضارباً أروع أمثلة الاحترافية في الأداء، والإخلاص في العمل.

الرئيس السيسي يكرم الشهيد البطل

قبل الحادث بيومين، كانت كبرى بناته «إسراء»، انتهت من امتحانات الثانوية العامة، حيث كان حريصًا على توصيلها ذهاباً وإياباً لمدرستها، لكن القدر لم يسعفه ليشهد تفوقها.

وفي يناير 2015، وتزامنا مع أعياد الشرطة، كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي أسرة الشهيد البطل، تعبيرًا عن تقدير الدولة له ولمسيرته العملية، التي ستخلد اسمه في قوائم الشرف.