الشاهبندر.. إمبراطورية «العربي» من المحلية إلى العالمية: بدأت بـ30 قرش

فرضت قصة كفاح «الحاج محمود العربي»، نفسها على عالم التجارة والصناعة المحلية والعالمية، عبر الخير والعطاء للغريب قبل القريب، فضلا عن قيادة الصناعة المحلية نحو التصدير بما يصب في صالح الاقتصاد المصري.

الحاج محمود العربي، ابن قرية «أبو رقبة»، بمحافظة المنوفية، مثال لرجل الأعمال العصامي الذي بدأ تجارة بسيطة من «مصطبة منزله»، في قريته الصغيرة.

توشيبا العربي صناعة مصرية

كان يعشق التجارة والتعامل مع الناس من خلال البيع والشراء، حتى أصبح «صنايعي» في التجارة، بعمر 5 سنوات، فقرر استغلال الأعياد في بيع بضاعته التي يحصل عليها من القاهرة عن طريق أخيه الأكبر.

30 قرشا رأسمال الحاج محمود

كان رأس مال الحاج محمود العربي في ذلك الوقت 30 قرشًا فقط، وأوصى أخيه الأكبر أن يشتري له البضاعة من القاهرة، حتى يقوم ببيعها في عيدي الفطر والأضحى، وظل على هذا حتى بلغ من العمر 10 سنوات.

الانتقال إلى القاهرة

كانت بدايته في القاهرة بعد أن بلغ من العمر 10 سنوات، سافر مع أخيه إلى العاصمة، ولديه شغف وهدف أساسي يسعى إلى تحقيقه وهو «التجارة».

بدايته في القاهرة كانت في مصنع عطور بمنطقة الحسين، كان يقوم بتعبئة العطور، وهي وظيفة ليس لها أي علاقة بالتعامل مع الناس، وهو ما لم يكن يلبي طموحاته، ما دفعه إلى ترك الوظيفة بعد شهر تقريبًا.

التجارة هي حياته ومستقبله

قرر «العربي»، أن يترك مصنع العطور بعد شهر من العمل، وبدأ في البحث عن مهنة أخرى، فعمل في بيع كافة أنواع البضائع بمنطقة الحسين.

اكتسب ثقة صاحب المحل وأصبح هو المسؤول عن التعامل مع الناس في كل ما يخص المحل، حتى أحبه الناس وأصبحوا يفضلون التعامل معه وليس مع صاحب المحل.

أول راتب تقاضاه الحاج محمود العربي

كان أول راتب تقاضاه 120 قرشا لمدة 7 سنوات من عام 1942 حتى عام 1949 وبعد ذلك، وصل راتبه إلى 320 قرشا.

وظل يعمل في المحال بمنطقة الحسين والموسكي لمدة 22 عاماً، ما بين محلات جملة وقطاعي، حتى اكتسب خبرة كبيرة وعلاقات طيبة مع الزبائن والتجار الكبار.

أعلى راتب كان 27 جنيها

بعد 22 سنة، بدأت مرحلة التحول في حياة الحاج محمود العربي، من عامل في محل لصاحب محل، هو وصديق له قاموا باستئجار محلا في الموسكي بمشاركة آخرين برأس مال 4000 جنيه.

1300 جنيه مبيعات محل الموسكي في يوم واحد

بلغت مبيعات محل الموسكي نحو 1300 جنيه في اليوم الواحد، بإجمالي 39 ألف جنيه في الشهر، عام 1964، في حين لم تحقق 10 محلات مجتمعة في الموسكي تلك المبيعات.

تأسيس توشيبا العربي

بعد قرار الحكومة في الستينات منح الطلاب الأدوات المدرسية بالمجان، تحول الحاج محمود إلى التجارة في الأجهزة الكهربائية «التلفزيون، الكاسيت، والراديو».

ومن هنا كانت بداية بناء وتأسيس الكيان الذي حمل اسم العائلة «توشيبا العربي»، وحينها جمع أشقائه للعمل معه بعج حصوله على توكيل من شركة توشيبا اليابانية، وسافر إلى اليابان منتصف السبعينيات وزار مقر توشيبا، واقنع اليابانيين بإنشاء مصنعا في مصر وتم إنشاء توشيبا العربي عام 1978.