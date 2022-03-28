«هندسة حلوان للحاسبات» تحصد مراكز متقدمة بالهاكاثون الأول للمدن الذكية

حصل طلاب جامعة حلوان «فريق WRL Pixels» من كلية الهندسة، على جائزة أحسن استخدام لتكنولوجيا تحديد الأماكن، لمتتبع المسار من شركة ELSEWEDY DIGITAL، والمركز الثاني في مجال المباني الذكية Smart Buildings.

مشاركة أكثر من 470 فريقًا

كما حصل فريق educAtoR من طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، على المركز الأول في مجال المدارس والجامعات الذكية Smart School/University، بعد المنافسة مع أكثر من 470 فريقًا بالمسارات المختلفة من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة والأهلية بالهاكاثون الأول في مجال المدن الذكية، نحو عاصمة ادارية جديدة ذكية بجامعة بنها والذي أقيم تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع شركة أمازون و ELSEWEDY DIGITAL.

ويشارك طلاب جامعة حلوان تحت رعاية وبدعم الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والأستاذ الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان، ويشرف على الطلاب مسؤولي النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بقيادة الأستاذ مدحت علام مدير الإدارة.

تحفيز الشباب المبرمجين

وتكون فكرة إقامة الهاكاثون الأول في مجال المدن الذكية بهدف تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرمجية التي تساهم في تحسين مستوى المدن، كذلك الحرص على المساهمة في بناء العاصمة الإدارية الجديدة؛ لتكون أول مدينة ذكية في مصر.

ويشهد تسابق فرق من طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والاهلية للعمل على إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة وهي: «المباني الذكية، والمرافق الذكية، والحدائق الذكية، والنقل / المرور الذكي، والمستشفيات الذكية، والتدوير الذكي، والمراقبة الذكية، والطاقة الذكية، والإدارة الذكية، والمدارس - الجامعات الذكية».