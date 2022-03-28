الحزن يخيم على الوسط الفني.. رحيل 3 فنانين في أسبوع واحد

حالة من الحزن الشديد انتابت الوسط الفني هذا الأسبوع بعد أن رحل أثنائه 3 من أبرع فناني الوسط بعد صراع كبير مع المرض، ويكشف «الوطن» خلال السطور التالية هؤلاء النجوم وأسباب وفاتهم.

زكي فطين عبدالوهاب وصراع مع السرطان

يوم 20 مارس رحل عن عالمنا الفنان زكي فطين عبدالوهاب عن عمر ناهز 61 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان، وقد عاني فطين في بداية رحلته مع السرطان من سرطان الرئة ليتعافي بعد ليعلن في أقل من عام لعودة المرض مرة أخرى إلى المخ؛ لكنه تعايش مع المرض كأنه صديق له حسبما صرح في عدد من اللقاءات التلفزيونية.

رحيل أحمد حلاوة متأثرا بكورونا

كما رحل عن عالمنا الفنان أحمد حلاوة يوم الجمعة 25 مارس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا والذي عانى منه مذن 45 يوما، وقد بدأت معاناته عندما أعلنت ابنته هبة في 10 فبراير الماضي، إصابة والدها بفيروس كورونا وذلك عبر صفحة والدها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «الرجاء الدعاء لوالدي، حالة كورونا متأخرة، أرجو من جميع محبيه الدعاء له بالشفاء العاجل».

وبعد تحسن بسيط تدهور حالته الصحية مرة أخرى ويتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي في حالة حرجة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

عهدي صادق

ورحل عن عالمنا اليوم الفنان عهدي صادق، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 72 عاما، وتم تشييع جثمان الراحل عهدي صادق اليوم بحضور عدد كبير من الفنانين من الكنيسة الإنجيلية؛ من بينهم محمود حميدة وسلوى محمد علي وأحمد كمال وأشرف زكي نقيب الفنانين ومنير مكرم.

ومن المقرر إقامة عزاء الفنان الراحل الأربعاء المقبل في القاعة الكبيرة بكنيسة مارمرقس «كليوباترا».