إيكونومست: روسيا وأوكرانيا وحرب التجنيد الإجباري

قالت مجلة إيكونومست البريطانية إنه عادة ما تهرب عائلات شمال غرب أوكرانيا من الحرب، أو الانضمام إلى الجيش، لكن السلطات في الوقت الحالي فرضت الأحكام العرفية ، ومنعت جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا من مغادرة البلاد، وجعلت عليهم الحضور للخدمة في مكتب التجنيد العسكري.

الجيش الأوكراني يقاتل بمعنويات عالية

وتابعت المجلة أن الجيش الأوكراني يتمتع بمعنويات عالية جدا وهو يوجه ضربات تفوق وزنه بكثير ضد قوات ودبابات وصواريخ روسيا، حيث توافد الآلاف من الأجانب للانضمام إلى الفيلق الدولي الذي تم إنشاؤه حديثًا، بينما تتخلى القوات الروسية عن مواقعها، كما أن فولوديمير زيلينسكي ، رئيس أوكرانيا، يعلم أن معركة بلاده عادلة ، في حين أن معركة روسيا غير ذلك، ولهذا يسخر من قوات الغزو، التي تجمع جنود الاحتياط والمجندين من جميع أنحاء روسيا لإلقائهم في جحيم الحرب.

بعض الجنود الجيش الروسي في أوكرانيا «متطوعون»

وتابعت المجلة أن الجنرالات الروس لم يخبروا القوات بأنهم سيغزون أوكرانيا في حرب احتلال أراضي، حيث أقر المشرعون الروس بأن الجيش يضم مجندين أُجبروا على توقيع عقد يؤكد أنهم «متطوعون»، كما تشير الاتصالات اللاسلكية التي تم اعتراضها إلى تخلي البعض عن مواقعهم، وتمرد جنود آخرون ، وأشارت المخابرات البريطانية إلى أن روسيا تتطلع إلى تجنيد المزيد من المجندين لتحل محل القتلى والمصابين ، الذين تردد أن عددهم يصل إلى عشرات الآلاف، وعادة ما يُستشهد بالقوات غير المستعدة على أنها أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى فشل غزو روسيا لأوكرانيا بشكل كبير.

الجيش الأوكراني مبني على التجنيد الإجباري

وأضافت المجلة أنه من المفارقات أن الجيش الأوكراني مبني على التجنيد الإجباري أيضً، ولسنوات ، طالب القانون الأوكراني بالخدمة العسكرية لمدة تتراوح بين 12 و 18 شهرًا من الرجال الأوكرانيين ، وحتى لو نجح العديد منهم في تأجيلها من خلال الدراسة أو الأبوة، أو التسجيل باستخدام عنوان مزيف كخدعة شائعة للتخلص من النضمام للجيش، فإن التجنيد الإجباري ، مثله مثل أي شيء آخر في أوكرانيا ، وهو شيء حاولت البلاد التخلص منه، فعندما كانت أوكرانيا جزءًا من الاتحاد السوفيتي ، كان على جميع رجالها إكمال ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة العسكرية، ووعد أربعة من آخر خمسة رؤساء منتخبين لأوكرانيا بإلغائها، ونجح أحدهما في إلغاؤه بشكل مؤقت عام 2013 ، لكنه أعيد في العام التالي ، بعد أن بدأت روسيا في الاستيلاء على أجزاء من الأراضي الأوكرانية، وفي الشهر الماضي ، قبل بدء الحرب بقليل ، اقترح زيلينسكي إنهاء التجنيد الإجباري بحلول أوائل عام 2024.