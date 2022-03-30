ما هو السن المناسب لكفالة طفل يتيم بأسرة البديلة؟.. «التضامن» تجيب

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه تم اتاحة كفالة الأطفال بعد أن يتجاوز ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أنه يتم استقبال الأطفال المعثور عليهم من أول يوم وحتى عامين ، ورعايتهم فى مراكز الأمومة والطفولة، طبقا لمنظومة الصحة، جاء ذلك ردا على سؤال أحد المواطنين على الموقع الرسمى للوزارة حول سن كفالة الأطفال.

استقبال 2700 طلب لكفالة الأطفال

وأوضحت التضامن، أنه تم استقبال 2700 طلب لكفالة الأطفال ورعايتهم، حتى وصل الطلب أكثر من عرض الأطفال تحت سن العامين، بسبب تسهيل إجراءات الكفالة.

إجراءات تسليم الطفل المكفول للأسرة البديلة

وأشارت التضامن إلى أن إجراءات تسليم الطفل للأسرة، تتمثل في محضر تسليم بلجنة مشكلة من الجهة التي تسلم والجهة التي تسلم، ويكون مرفق به شهادة الميلاد، ومحضر الشرطة وبطاقة الحالة الصحية، كما يتم تقديم تقرير طبي للطفل وكل متعلقات الطفل، في الوقت الذي تم العثور عليه، وكذلك دفتر توفيره وكل شيء يخص الطفل.

إجراءات رعاية طفل وكفالته بالأسر البديلة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعى، إجراءات رعاية طفل وكفالته بالأسر البديلة كالتالى :

- أول خطوة لكفالة طفل هي التقدم بطلب لإدارة الأسرة والطفولة، أو يمكن التقديم على الموقع الإليكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي المرفق هنا .

- تقوم وزارة التضامن ممثلة فى إدارة الأسرة والطفولة بإجراء بحث اجتماعي، مرفقا به المستندات من الإدارة الإجتماعية التابع لها محل إقامة الأسرة.

- يتم عرض الطلبات والبحث وكذلك المستندات على اللجنة المختصة حتى يتم إصدار قرار بالقبول أو الرفض خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب.

- إذا قررت اللجنة قبول الطلب يتم تسليم الطفل لـ الأسرة البديلة بعد أن يوقع الزوجان على عقد رعاية طفل يتضمن الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

- إذا تم رفض طلب الأسرة الكافلة، يجوز للأسرة التقدم بطلب تظلم للجنة العليا للأسر البديلة، خلال شهر، ويتم البت فيه خلال 30 يوما من تاريخ تقديم التظلم.