بعد نشر «الوطن» قصتها.. القبض على المتهم بسحل سيدة في الطالبية وشقيقه

ألقت الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية القبض على المتهم وشقيقه بسحل زوجته على سلالم عقار منزل أسرتها فجرا بمنطقة المريوطية هرم، بعدما أقدم بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وسحلها لمسافة 3 طوابق على سلالم عقار منزل أسرتها تحت تهديد السلاح، ثم اصطحبها داخل سيارته بالقوة واقتادها لمكان غير معلوم.

اعتراف المتهم أمام جهات التحقيق

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها اللوء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة والعقيد عمرو حجازب مفتش المباحث ان الزوج علي خلافات زوجيه بينه وبين زوجته، وان سبب الواقعة بحسب ماجاء في اعترافاته أمام جهات التحقيق ان زوجته كان سبق لها الزواج وانفصلت عن زوجها الأول وعلم بأنها بتتواصل معه هاتفيا ماأثار في حفيظته وقام بارتكاب الواقعة.

مصاريف الزوجية

وأوضحت التحقيقات ان الضحية اتهمت زوجها بعدم قدرته علي مصاريف منزل الزوجية منذ زواجها وإنجابها طفل منه، ودخلت في معاناة معه في عش الزوجية.

وكانت "الوطن" أجرت حوارا مع "ماجدة. م" والدة الزوجة الضحية عندما حررت محضر بقسم شرطة الطالبية يحمل رقم ٥٥٤٨ جنح قسم الطالبية، كشفت فيه طبيعة الخلافات بين ابنتها وزوحها ويعمل سائق، وأن المتهم حضر إلى منزل الأسرة واعتدى بالضرب على ابنتها بصحة شقيقه.

كسر باب الشقة

وبالانتقال والفحص، تبين كسر باب الشقة، وسرقة مصوغاتها الذهبية، وأموالاً وتلف محتويات الشقة، في حين رصدت كاميرات المراقبة الموجودة بالعقار الكائن بمنطقة المريوطية التابع لدائرة قسم شرطة الهرم الواقعة كاملة.