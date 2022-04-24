أصل الديوان| قصر الأميرة خديجة.. هدية أفندينا لابنته تتحول لمنبر ثقافي

في عهد الخديوي سادس حكام مصر من الأسرة العلوية، تطلعت زوجته أمينة هانم، إلى بناء مسكن لابنتها الأميرة خديجة بالقرب منها، ولأن الخديوي توفيق في ذلك الوقت كان مهتما بمنطقة حلوان، قرر بناء قصرا لزوجته وفندقا لاستيعاب الأعداد الوافدة للاستشفاء فى حلوان، كما بنى كازينو للترفيه عن سكان حلوان من الأجانب والمصريين.

قصة بناء قصر الأميرة خديجة في حلوان

اشترت الأميرة أمينة هانم، التي لُقبت ب «أم المحسنين»، قطعة أرض بـ6000 جنيه ذهب، وشيدت قصر الأميرة خديجة سنة 1895 لتسكنه ابنتها، لتكون بالقرب من قصر والدتها في حلوان، وبلغت تكلفة المباني 150 جنيها من الذهب، وسكنته الأميرة خديجة ثم أهدته بعد ذلك إلى وزارة الصحة وتحديدا في 1902 م ليكون مستشفى لأمراض الصدر.

وحسب الموقع الرسمي لـ مكتبة الإسكندرية، فالأميرة خديجة هي ابنة الخديوي توفيق، حكم مصر في الفترة من 1879 م إلى 1892 ميلادية، واشترت الأميرة أمينة هانم الأرض بـ 6000 جنيه ذهب، وشيدت لابنتها الأميرة خديجة، القصر عام 1895 لتسكنه وتكون بالقرب من قصر ومسكن والدتها في حلوان.

ويعد القصر من أهم المنشآت التاريخية تحيط به أسوار السرايا وبني على مساحة 1448 مترا مربعا، والباقي كان عبارة عن حدائق تحيط بالمباني، ويقع المبنى الرئيسي للقصر على مساحة 500 متر.

تعرض المكان للإهمال بداية من عام 1930 في عهد الملك فؤاد بعدما هُدم الفندق الذي يحمل اسم الخديوي توفيق، وتم تحويل أجزاء من سرايا أمينة هانم إلى مدرسة ثانوية للبنين ثم مدرسة تجارية.

اقرأ أيضا: مصطفى الفقي: 26 مليون جنيه تكاليف إعداد قصر الأميرة خديجة بحلوان

في 2008 أعلنت الحكومة قرار تأسيس محافظة حلوان، وتم اقتراح قصر الأميرة خديجة ابنة الخديوي توفيق مقرا للمحافظة آنذاك، لكن مشروع تدشين المحافظة ألغي فيما بعد وضم القصر في 2019 إلى مكتبة الإسكندرية وتحول إلى منبر ثقافي جديد ضمن المواقع المدارة من قبل المكتبة لاستقبال المثقفين ليسهم في الحياة الثقافية ويُماثل المكتبة في فعالياتها، وذلك بعد ترميمه بموجب البروتوكول الذي تم توقيعه بين محافظة القاهرة ومكتبة الإسكندرية.