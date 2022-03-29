منار عبدالحليم تكشف عن تفاصيل شخصية «بسنت» في «دايما عامر»

«بسنت فتاة صغيرة عاشقة للرسم والرومانسية»، ملخص تفاصيل الشخصية التي تجسدها الفنانة الشابة منارعبدالحليم، في مسلسل دايمًا عامر، مضيفة بقولها: «أنا طالبة في المدرسة، شخصيتي هادئة وحالمة، رومانسية ومتأثرة بحكايات روميو وجولييت، وبحب المغامرات ومندفعة جدًا، وأسعى لقصص الحب المستحيلة، وبالتالي خلال الأحداث أتورط في كثير من المشكلات خصوصًا مع تجاهل صوت الضمير الذي تقوم به صديقتي».

أبطال «دايمًا عامر»

مسلسل دايمًا عامر، بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، محمد ثروت، نضال الشافعي، كريم عفيفي، سما إبراهيم، محمد محمود، سينتيا خليفة، عمرو عبدالجليل، ميرنا نورالدين، تأليف ورشة كتابة، إخراج مجدي الهواري.

العمل مع المخرج مجدي الهواري «متعة»

وعن اختيارها للمشاركة في المسلسل، قالت منار عبد الحليم، في تصريحات لـ«الوطن»: «كان نفسي اشتغل من زمان مع المخرج مجدي الهواري، ومنذ عام أرسلت له رسالة للتعبير عن أمينتي بالعمل معه، وأخيرًا ربنا حقق لي حلمي، وإن أول عمل لي في الدراما يكون من خلاله، وعندما التقيته تذكر رسالتي له».

واستطردت بقولها: «الحقيقة هو مخرج شاطر جدًا، ويهتم بكل الشباب في المسلسل، ونبهنا بإن هناك فرصة مميزة لنا جميعًا للمشاركة والظهور على شاشة التلفزيون في رمضان، وبالتالي هو قائد شاطر، يقوم بوضعنا على الطريق ويرسم لنا الخطوات التي تساعدنا أثناء التصوير، خصوصًا في جلسات البروفة وقراءة السيناريو، والوقوف على الملاحظات أولًا بأول».

وأشارت إلى أنها تتمنى نجاح «دايمًا عامر»، خصوصًا وأن المحبة خلف الكاميرا تظهر بشكل كبير على الشاشة، وبالتالي المشاهد عنده فرصة كبيرة إنه يصدق كل ما يحدث أمامه.