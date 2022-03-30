بعد نفاد الخشب.. شركات صينية تصنع «نعوشا من الورق» لدفن وفيات كورونا

مع تزايد أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي ترتب عليها نفاد النعوش الخشبية التقليدية لنقل ودفن الموتى، وخاصة في جمهورية الصين الشعبية، حيث وصل عدد الوفيات في إحدى مقاطعتها «هونغ كونغ» إلى 6 آلاف مواطن هذا العام، بدأت بعض الشركات في تنفيذ نعوش مصنوعة من الورق المقوى.

نعوش ورقية صديقة للبيئة

وكان من بين الشركات التي عملت على توفير النعوش الورقية، شركة «روسيا آرت»، بحسب موقع «سكاي نيوز» عربية، وقالت الشركة إنها توصلت إلى إنتاج النعوش من ورق الكارتون المقوى الصديق للبيئة، كبديل للنعوش التقليدية، التي أصبحت غير متوفرة مع زيادة حالات الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت «الشركة» أنه يمكن أيضاً إضافة رسوم على النقوش المصنوعة من الورق المقوى من الخارج، والمصنوع من ألياف معاد تدويرها، لافتة إلى أنها تستطيع إنتاج نحو 50 نعشاً ورقياً مقوى في اليوم الواحد، من خلال مصنعها الواقع ببلدة أبردين جنوبي هونغ كونغ.

زيادة معدلات الإصابة

وشهدت جمهورية الصين ارتفاعاً جديداً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وخاصة في مقاطعة شنغهاي الصينية ، والتي تعدت أرقام الإصابة بها الـ 4 آلاف حالة إصابة في اليوم الواحد، وهو الأمر الذي جعل الصين تفرض إغلاقا كليا في المقاطعة بداية من أمس.

ورغم عمليات الإغلاق إلا أن حالات الإصابة ما زالت في ارتفاع مستمر، الأمر الذي جعلها تقوم بإعداد 1600 مختبر لإجراء اختبارات الحمض النووي لفيروس كورونا، وتمكنت الصين وفقاً لوكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينخوا» من فحص أكثر من 8.2 مليون مواطن.

وخففت عدة دول حول العالم الإجراءات الاحترازية الخاصة لفيروس كورونا المستجد وخاصة مع انخفاض معدل الإصابات في الفيروس، وارتفاع معدلات التطعيم ضد الفيروس، ووصل الأمر إلى قيام عدة دول بالتخلي عن ارتداء الكمامة، وهو الأمر الذي رأته منظمة الصحة العالمية سابقاً لآوانه.