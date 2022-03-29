«نجاح» تمتلك 20 ألف جنيه.. وتأنس بالكلاب

سيدة بدينة تجلس أعلى كوبرى المنيل، المطل على نهر النيل، تفوح رائحة كريهة من الوسادة والبطاطين التى تتلفح بها ليلاً، وتتحمل البرد القارس والهواء الذى يضرب عظام ظهرها، وتجالسها الكلاب الضالة.

هيئة «نجاح» البائسة كانت سبباً لمحاولة مساعدتها، وبسؤالها عن إمكانية إنقاذها من حياة الشارع، ونقلها إلى دار رعاية، قالت: «أنا مرتاحة فى المكان ده، ومش عاوزة أروح غيره، لو عاوزين تساعدونى هاتوا فلوس أو سيبونى»، مضيفة أن فريق الإنقاذ التابع لوزارة التضامن الاجتماعى توجّه لها منذ شهور، وأودعها فى دار رعاية، لكنها غادرتها بعد فترة، لأنها تريد أن تكون حرة طليقة: «مش حد يقول لى رايحة فين وجاية منين وآخرك الساعة كذا».

تحصل السيدة على معاش شهرى من وزارة التضامن الاجتماعى، وبحوزتها مبلغ 20 ألف جنيه، كان يتعاطف معها المارة ويلتقطون صوراً لها، وينشرونها عبر «السوشيال ميديا»، وعندما تواصلت معها الوزارة، جرى إيداعها إحدى دور الرعاية بالعجوزة، ووضع المبلغ الذى كان معها فى أمانات الدار، إلا أنها بعد فترة طلبت الخروج من الدار، وعادت إلى الشارع مرة أخرى، وجرى التعامل معها فى المكان الجديد، لكنها رفضت الانتقال، بحسب ما قاله محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى.