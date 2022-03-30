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انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة بالنزهة دون إصابات

كتب:

خالد فهمي
08:56 ص | الأربعاء 30 مارس 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

شهد محور جوزيف تيتو بالقاهرة، انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة بالنزهة، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات بين التلاميذ، وجارٍ رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

بداية البلاغ 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة إخطارا بانقلاب أتوبيس مدرسة خاصة بالنزهة على محور جوزيف تيتو، وتسبب في شلل الحركة المرورية بالمنطقة، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش وانتقل رجال المرور والأمن بمديرية أمن القاهرة، وتبين انقلاب أتوبيس خاص بإحدى المدارس الخاصة بالنزهة، ولم يسفر عن وقوع إصابات بين التلاميذ، وجارٍ رفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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