التغييرات في مسلسل «سوتس» ما بين النسخة العربية والأمريكية.. تعرف عليها

تعديلات عديدة أدخلها كتاب مسلسل «سوتس» على النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير، المقرر عرضه في سباق الدراما الرمضانية 2022، حيث واجه صناع المسلسل تحدٍ في تقديم العمل ليناسب المجتمعات العربية مع الحفاظ على جوهره الأصلي الذي تعلق به الجمهور، وتدور أحداثه بشكل أساس داخل مكتب محاماة وسط عدد من القضايا والتفاصيل القانونية.

وهناك عدد من التفاصيل التي تم تغييرها في النسخة العربية من مسلسل «Suits»، من بينها أن الشخصية الرئيسية «مايك روس»، الذي يقوم بدوره أحمد داوود، يضع جدته في دار المسنين، وهو ما تم تغييره تماما خلال العمل في النسخة العربية، وفقا لما كشفه المنتج طارق الجنايني في تصريحات صحفية سابقة، قائلا: «في العالم العربي، لا أحد يضع جدته في دار لرعاية المسنين، سينظرون إليك كشخص سيئ، على الرغم من أن مايك كان يفعل كل ما كان يفعله لمواصلة دفع تكاليف دار المسنين»، مؤكدا على أنهم كانوا يحاولون خلال النسخة الجديدة الحفاظ على القيم والثقافة العربية.

منتج «سوتس»: كنا مهتمين بتعريب المسلسل مع الحفاظ على جوهره الأصلي

وأضاف منتج مسلسل «سوتس»: «حاولنا تكييف المسلسل لجعله عربيًا ولجذب الجمهور العربي دون أن نفقد جوهره، على سبيل المثال، كنا مهتمين جدًا بالحفاظ على فكرة اقتباسات الفيلم بين (هارفي) و(مايك) وكان هذا دائمًا ممتعًا في النسخة الأمريكية، وهو ما حافظنا عليه في النسخة العربية، وهو ما سيجذب المشاهدين بشكل أكبر، لأنهم سيشاهدون الشخصيتين الرئيسيتين تقومان بإلقاء النكات من خلال اقتباسات الأفلام المصرية الشهيرة».

قصة مسلسل «سوتس» بالعربي

يشارك في مسلسل «سوتس» مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم آسر ياسين، أحمد داوود، صبا مبارك، محمد شاهين، ريم مصطفى وتارا عماد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، إخراج عصام عبدالحميد.

وتدور أحداث المسلسل المأخوذ عن المسلسل الأمريكي الشهير «Suits» حول المحامي الشهير «زين ثابت»، الذي يعمل في واحد من أكبر مكاتب المحاماة في مصر، وتجمعه الصدفة بالشاب الموهوب «أدم منصور»، وبالرغم من براعته إلا أنه لم ينه دراسته الجامعية، فيكون عليه أن يخفي ذلك السر عن الجميع داخل المكتب حتى يستطيع الاستفادة بموهبته الاستثنائية.